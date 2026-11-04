Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “No puedo pensar en otra cosa”

Atravesando las horas mas sensibles de su vida y carrera futbolística, Jesús Owono emitió un comunicado tras el accidente con Jesús de Miguel que terminó en tragedia.

Mientras el mundo del fútbol despedía a Jesús de Miguel, Jesús Owono debió cerrar sus redes sociales y aislarse debido a un feroz hostigamiento. Finalmente, el arquero del FC Andorra se pronunció sobre la noticia que conmocionó al universo deportivo.

En cuestión de segundos, el encuentro entre el Tenerife y FC Andorra correspondiente a la fecha 12 de la LaLiga HyperMotion (la segunda máxima competencia del futbol español) se vio invadido por un escenario salido de una auténtica pesadilla.

La fuerte colisión entre Jesús de Miguel y Owono resultó trágica, debido al paro cardiorrespiratorio que le provocó al delantero el impacto directo al pecho. En el mundo hiperglobalizado y donde las redes sociales son actores preponderantes, el arquero del FC Andorra se vió envuelto en insultos y agresiones de todo tipo por lo que prefirió tomarse un tiempo previo a emitir un comunicado del que pudiera arrepentirse.

Entre informes y especulación de que Owono podría tener consecuencias penales por su acción temeraria en un campo de juego, el arquero de origen ecuatoguineano no escapó a lo que podría depararle el futuro. Principalmente, no obstante, Owono expresó su dolor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel y le envió su más sentido pésame a los seres queridos del delantero.

Comunicado de Jesús Owono

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida,” Owono comenzó su comunicado, publicado a través de las redes sociales del FC Andorra. “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy dfiícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús.

“Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús.”

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Jesús Owono, arquero de Andorra FC.

Minuto de silencio en entrenamiento del FC Andorra

El miércoles 4 de noviembre, el FC Andorra retomó sus entrenamientos con un minuto de silencio previo al inicio de la sesión. Sin embargo, en el video publicado por el club en sus redes sociales, no parece haber señales de que Owono haya estado presente.

Avui, abans de començar l’entrenament, ens hem aturat per recordar Jesús de Miguel i expressar el nostre condol a la seva família i a tot el CD Tenerife. Descansa en pau, Jesús. https://t.co/frmgizEOLj — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026

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Por el momento, todo indica que el arquero se ha tomado un tiempo al margen de su actividad profesional para enfocarse en su salud mental.

En síntesis