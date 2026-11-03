La explicación médica de la muerte de Jesús de Miguel por el choque con Jesús Owono

El luto por el fallecimiento del delantero de Tenerife se extiende por todo el planeta.

Luto en el fútbol mundial. Luego de un brutal choque en el final del partido entre Tenerife y Andorra, el delantero Jesús de Miguel falleció producto de un impacto con la rodilla del arquero Jesús Owono. El futbolista del equipo local se había retirado en camilla con un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado. Horas más tarde perdió la vida en el hospital.

Entre los millones de mensajes que aparecieron en redes sociales respecto al trágico suceso, aparecieron varias explicaciones médicas sobre el motivo que causó la muerte del jugador de 30 años en Tenerife.

El médico argentino Rubén Mingroni, quien ha hablado con BOLAVIP en reiteradas ocasiones, se refirió a la situación que hoy conmociona al mundo. En su cuenta de X (ex Twitter) el especialista explicó: “Commotio cordis: un golpe que puede detener el corazón. Un impacto en el pecho, en el instante preciso del ciclo cardíaco, puede desencadenar fibrilación ventricular y muerte súbita, sin lesión estructural del corazón. RCP inmediata y desfibrilación precoz pueden salvar una vida”.

#jesusdemiguel

🫀 COMMOTIO CORDIS: UN GOLPE QUE PUEDE DETENER EL CORAZÓN

Un impacto en el pecho, en el instante preciso del ciclo cardíaco, puede desencadenar fibrilación ventricular y muerte súbita, sin lesión estructural del corazón.

⚠️ RCP inmediata y desfibrilación precoz… pic.twitter.com/3wgcgW3WYW — Doc Mingroni (@DocMingroni) November 3, 2026

Las causas frecuentes, según sentenció el médico, se pueden deber a golpes accidentales en el tórax y ocurre cuando el impacto en un momento vulnerable del ciclo cardíaco desorganiza la actividad eléctrica del corazón y puede desencadenar fibrilación ventricular.

El resumen que dejó Mongroni es contundente: “El conmotio cardis es una causa de muerte súbita prevenible, que ocurre por un golpe en el pecho en un momento crítico del ciclo cardíaco y requiere RCP y desfibrilación inmediata“. El mundo del fútbol, enlutado por la muerte de Jesús de Miguel.

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Las consecuencia que puede tener Jesús Owono por el choque

El abogado español Miguel Galán, publicó en su cuenta de X (ex Twitter), un posteo en el que habló sobre las posibles consecuencias legales que podría afrontar Owono según la responsabilidad penal por la acción que acabó con el trágico desenlace.

“Con un balón dividido y una entrada a destiempo, la tendencia actual del TS lleva al archivo o a la absolución penal. Para derivar el hecho a la vía penal hay que atender a la intención del jugador, no al resultado grave. Añade que la imprudencia no tiene cabida en la represión penal de las lesiones deportivas, y sitúa el límite en el riesgo permitido del lance del juego”, explicó en base a la sentencia del Tribunal Supremo, concretamente la STS 379/2025.

“El riesgo permitido cubre las entradas fuertes, los choques inevitables y las infracciones leves o imprudentes. No cubre las acciones desconectadas del juego. Interesa porque es reciente y de la misma provincia donde ocurrieron los hechos. En resumen, la doctrina del Supremo dice que los excesos dentro del lance tienen sanción deportiva, no penal”, sumó respecto a la SAP 159/2026.

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El comunicado de FC Andorra

Comparecemos hoy profundamente conmocionados por la muerte de Jesús de Miguel. Y lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife ya todas las personas que le estaban cercanas.

Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos a su lado y que compartimos profundamente su tristeza.

Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al CD Tenerife, sus jugadores, su cuerpo técnico, sus trabajadores y su afición. Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y compartimos el dolor que está viviendo el club. Desde el primer momento hemos mantenido el contacto con ellos y estamos a su disposición para todo lo que puedan necesitar.

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Asimismo, estamos en contacto con LaLiga, el Govern de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer toda nuestra colaboración y el apoyo necesario en estos momentos tan difíciles. También hemos solicitado el aplazamiento del próximo partido contra el RCD Mallorca, porque consideramos que son momentos de profundo dolor en los que deben prevalecer el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas.

Lo ocurrido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte del FC Andorra. Son momentos especialmente duros para todos y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por eso, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten.

Somos un equipo, dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca, debemos estar juntos, acompañarnos y cuidar unos de otros.

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Hoy todo el fútbol y todo el deporte están de luto. Son momentos de profunda tristeza en los que debemos mantenernos unidos, acompañar a las personas que más lo necesitan y mostrar el máximo respeto.

Nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús ya todo el CD Tenerife.

Descansa en paz, Jesús.