De Lionel Messi a Enzo Fernández: las figuras del fútbol despidieron a Jesús de Miguel

Por el fallecimiento del futbolista de Tenerife, las estrellas expresan sus condolencias para la familia en las redes sociales.

A los 30 años, Jesús de Miguel murió este martes luego de un impactante choque en el partido entre Tenerife y Andorra por la Segunda División de España. El club canario confirmó la triste noticia horas después de haber comunicado que su condición neurológica había empeorado en la internación.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, había anunciado Tenerife.

El golpe fue fuerte en el mundo del fútbol y las principales figuras de este deporte no tardaron en expresarse a través de sus redes sociales. Lionel Messi fue uno de los primeros: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

Enzo Fernández, Cristian Romero, Nico Paz, Giuliano Simeone y Leonardo Balerdi fueron algunos de los integrantes de la Selección Argentina que también mostraron su respeto. En la misma línea, otras estrellas como Kylian Mbappé, Raphinha y Federico Valverde hicieron lo propio con el correr de las horas.

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El comunicado de CD Tenerife

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

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No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

Datos clave

Jesús de Miguel falleció a los 30 años el 3 de noviembre de 2026.

falleció a los 30 años el 3 de noviembre de 2026. Partido Tenerife-Andorra fue el escenario del choque fatal en la Segunda División española.

fue el escenario del choque fatal en la Segunda División española. Lionel Messi y otras estrellas expresaron condolencias en redes por la muerte del jugador.