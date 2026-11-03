Qué consecuencias penales podría tener Owono por la muerte de Jesús de Miguel

El periodistas Miguel Galán explicó qué dice el código penal español respecto a la situación por la muerte del delantero de Tenerife.

El fútbol internacional se encuentra de luto. En la madrugada de este martes se confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife de España, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y luchó durante un día por su vida tras un choque con el arquero de Andorra FC, Jesús Owono.

Referido a esta situación, el abogado español Miguel Galán, publicó en su cuenta de X (ex Twitter), un posteo en el que habló sobre las posibles consecuencias legales que podría afrontar Owono según la responsabilidad penal por la acción que acabó con el trágico desenlace.

“Con un balón dividido y una entrada a destiempo, la tendencia actual del TS lleva al archivo o a la absolución penal. Para derivar el hecho a la vía penal hay que atender a la intención del jugador, no al resultado grave. Añade que la imprudencia no tiene cabida en la represión penal de las lesiones deportivas, y sitúa el límite en el riesgo permitido del lance del juego”, explicó en base a la sentencia del Tribunal Supremo, concretamente la STS 379/2025.

“El riesgo permitido cubre las entradas fuertes, los choques inevitables y las infracciones leves o imprudentes. No cubre las acciones desconectadas del juego. Interesa porque es reciente y de la misma provincia donde ocurrieron los hechos. En resumen, la doctrina del Supremo dice que los excesos dentro del lance tienen sanción deportiva, no penal”, sumó respecto a la SAP 159/2026.

Con un balón dividido y una entrada a destiempo, la tendencia actual del TS lleva al archivo o a la absolución penal



STS, Sala Segunda, núm. 379/2025, de 30 de abril, rec. 4603/2022, ECLI:ES:TS:2025:1840 (ponente Magro Servet).



Para derivar el hecho a la vía penal hay que… — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) November 3, 2026

Revelan que Owono quiere contactarse de de Miguel

El medio español Sport realizó una entrevista en la que explicaron que Owono tuvo que cerrar sus redes sociales debido a la gran cantidad de mensajes con insultos y amenazas que recibió a causa de esta jugada que terminó en un trágico desenlace.

Publicidad

Además de esto, COPE agregó que el arquero oriundo de Guinea Ecuatorial quiere contactarse personalmente con la familia de Jesús de Miguel para pedirle disculpas por lo ocurrido, antes de pronunciarse públicamente en las redes sociales.

El posteo de Andorra para despedir a de Miguel

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz”, posteó el club español al conocerse esta triste noticia.

Datos clave

Murió Jesús de Miguel , delantero de Tenerife, tras chocar con el arquero Jesús Owono.

, delantero de Tenerife, tras chocar con el arquero Jesús Owono. El abogado Miguel Galán analizó las sentencias STS 379/2025 y SAP 159/2026 sobre responsabilidad penal.

analizó las sentencias STS 379/2025 y SAP 159/2026 sobre responsabilidad penal. Jesús Owono cerró redes por insultos y buscará pedir disculpas a la familia personalmente.