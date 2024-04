Después de varias idas y vueltas, Barcelona logró retener a Xavi Hernández como su entrenador para la próxima temporada. Si bien estaba todo dado para que deje el club, el trabajo del presidente Joan Laporta y la dirigencia culé pudo más. Ahora, los directivos quieren cumplir al técnico y están cerca de lograr su primer refuerzo: un campeón del mundo con la Selección Argentina.

Tal como se adelantó en BOLAVIP, Guido Rodríguez es uno de los nombres que estuvo en la mira del Barça desde hace varios mercados. De hecho, fue uno de los nombres que Xavi exigió para continuar como director técnico. Ahora, con la finalización de su contrato en Real Betis, tiene todo para vestirse de azulgrana en la próxima temporada.

Es que tal como informaron los periodistas Germán García Grova y Gastón Edul, Guido Rodríguez tiene negociaciones avanzadas para sumarse a Barcelona en el próximo mercado. El conjunto catalán le ofrece un contrato de dos años con opción a renovar por uno más.

Guido Rodríguez tiene negociaciones avanzadas con Barcelona (Twitter @gastonedul).

El volante central de 30 años no renovará su contrato con Betis, pese a que este equipo le hizo una oferta para continuar el vínculo. De esta manera, tiene todo dado para unirse al Barça en condición de agente libre y desechar el interés de otros clubes como, por ejemplo, Napoli.

La llegada de Guido Rodríguez a Barcelona: una exigencia de Xavi Hernández

Guido Rodríguez llegaría a Barcelona por pedido propio de Xavi Hernández, quien se quedará en el club para cumplir su contrato hasta mitad de 2025. El técnico catalán pidió por el volante argentino hace varios mercados, pero los dirigentes eligieron otros jugadores.

Por ejemplo, Oriol Romeu fue uno de los jugadores que la dirigencia del Barça optó por encima del ex futbolista de River Plate y Defensa y Justicia. Pero, el ex Girona no ha sido solución y fue borrado por Xavi debido a actuaciones por debajo de lo esperado.

Ante la necesidad de buscar un volante central, Xavi exigió, entre otros, el nombre de Guido Rodríguez. Y en medio de las negociaciones para continuar como director técnico culé, los dirigentes dieron el visto bueno para buscar su llegada.

Un punto importante a favor de la llegada del volante central es que lo hace en condición de agente libre. Los problemas económicos que sufre Barcelona desde hace algunos años lo obligan a no poder buscar fichajes exorbitantes. Rodríguez sería un refuerzo sin tener que pagar por su llegada, más allá de las negociaciones por su contrato.

¿Qué jugadores le pidió Xavi Hernández a los dirigentes de Barcelona?

De acuerdo a distintos medios españoles, además de Guido Rodríguez, Xavi Hernández le habría pedido a los dirigentes de Barcelona otros cuatro nombres: Bernardo Silva (decidido a dejar Manchester City), Joshua Kimmich (en conflicto con el Bayern), Dani Olmo (espera ofertas para salir de RB Leipzig) y Martín Zubimendi (quiere dar el salto y salir de Real Sociedad).

Bernardo Silva, figura de Manchester City.

¿Guido Rodríguez irá a la Copa América 2024 con la Selección Argentina?

Si bien Guido Rodríguez ha sido uno de los nombres más valorados por Lionel Scaloni durante su ciclo al frente de la Selección Argentina, para la Copa América 2024 podría ser una de las grandes ausencias.

Las apariciones de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, capaces de jugar en el eje del mediocampo, sumado a los buenos momentos de Leandro Paredes y Exequiel Palacios hacen que el futbolista de Betis pierda terreno y sea posiblemente descartado para el certamen en Estados Unidos.