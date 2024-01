Julián Álvarez se sigue imponiendo como el jugador argentino con mejor actualidad en el fútbol de Europa. Por lo menos, así lo hacen ver las estadísticas y diferentes rankings que dejó su performance, principalmente, en el Manchester City durante el 2023, año en el que ganó la Champions League, la Premier League, la FA Cup, Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de Arabia Saudita.

El exdelantero de River Plate y actual de la Selección Argentina, que anotó 21 goles entre todas las competencias en las que se presentó en 2023 con el elenco inglés, fue el futbolista albiceleste que más se revalorizó durante el año pasado con 40 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. De esta manera, su cotización, según el sitio mencionado, saltó de 50 a 90 millones.

Detrás de Julián Álvarez se posiciona Lautaro Martínez, campeón de la Copa Italia y subcampeón de la UEFA Champions League con el Inter de Milán, con un aumento de 35 millones, así su recotización alcanzó los 110 millones. En tanto que el tercer lugar lo comparten Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Alejandro Garnacho, con una suba de 25 millones.

El volante del Chelsea ostenta un valor de 80 millones, el centrocampista del Bayer Leverkusen 40 y el delantero del Manchester United 30. En esa misma línea, el top ten lo completan: Alexis Mac Allister del Liverpool con +23 (65M), Nahuel Molina del Atlético de Madrid +23 (45M), Matías Soulé de Frosinone +21 (25M), Nicolás González de Fiorentina +17 (40M) y Thiago Almada del Atlanta United +12 (27M).

Claudio Echeverri, el jugador del fútbol argentino que más se revalorizó

Claudio Echeverri, que fue transferido al Manchester City pero que seguirá en River hasta fines del 2024, figura en este listado como el jugador de la Liga Profesional de Fútbol Argentino que más aumentó su cotización. Pasó a un valor de 12 millones de euros y, de esta manera, se ubica en la clasificación general en el decimoprimer escalón.

Por otra parte, Valentín Barco, que está coordinando su incorporación al Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League, con su gran año en Boca, en el que llegó a jugar la Final de la Copa Libertadores, realzó su valor en 11,5 millones alcanzando una cifra de 13M. En el caso del lateral, aparece decimosegundo.

Tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez ya marcaron en este 2024

Julián Álvarez y Lautaro Martínez comenzaron el 2024 con el pie derecho. Por el lado del ex River, marcó un tanto en el 5 a 0 del Manchester City vs. Huddersfield Town por la FA Cup. Mientras que, por el otro, el ex Racing anotó en el 2 a 1 del Inter de Milán al Hellas Verona por la Serie A.