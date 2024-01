Ángel Correa volvería antes de lo pensado a Arabia Saudita en donde estuvo apenas unas horas con el Atlético de Madrid por la Semifinal de la Supercopa de España que jugó ante el Real Madrid (fue derrota para el conjunto colchonero 5 a 3). Es que tendría una oferta de la Liga Pro para abandonar al elenco rojiblanco en este mercado de pases del invierno europeo.

Así lo describe el diario Marca. Resulta que el ex San Lorenzo no está conforme con la cantidad de minutos que está teniendo últimamente, aunque al mismo tiempo lo entiende por el nivel que sostienen desde hace un tiempo Antoine Griezmann y Álvaro Morata, titulares indiscutidos en el esquema de Diego Simeone al conformar una de las cuatro duplas ofensivas con mejores estadísticas entre las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

Por eso, no vería con malos ojos emigrar a un torneo que viene ganando reputación por la gran cantidad de estrellas que consiguieron recolectar desde el año pasado (desde Cristiano Ronaldo hasta Karim Benzema, pasando por Neymar, Firmino, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez, entre otros), sumado, claramente, al importante incremento que podría obtener en su salario.

Además, el Atlético de Madrid, si bien prefiere que Ángel Correa se quede porque lo estima por su entrega y profesionalismo -cuestiones que en el Colchonero se sobrevaloran-, entienden las intenciones del futbolistas argentino a quien, de todos modos, no lo consideran irremplazable. Por lo tanto, estarían abiertos a negociar para concretar su salida en estos días.

La decisión de Ángel Correa afectaría su presencia en la Selección Argentina

Por el momento en el que se encuentra la Selección Argentina, la decisión de Ángel Correa de salir del Atlético de Madrid con rumbo a la Liga Pro Saudí, podría tener sus efectos. Es que Lionel Scaloni -que por ahora se queda- está pensando en el recambio para después de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Y con el ex San Lorenzo trasladándose a una liga de menor orden en comparación con LaLiga de España, es posible que retroceda varios casilleros con respecto a otros delanteros que vienen pidiendo pista como Alejandro Garnacho, Valentín Castellanos, Matías Soulé, etc. No obstante, también es cierto, sin contar a Lionel Messi, que el cuerpo técnico de la Scaloneta sigue teniendo en cuenta a Thiago Almada que milita en el Atlanta United de la MLS.

El Atlético de Madrid cayó con el Real Madrid en la Supercopa de España

El Atlético de Madrid de Diego Simeone quedó eliminado de la Supercopa de España al caer 5 a 3 en la Semifinal con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Los merengues se quedaron con el pase a la Final (enfrentarán a Barcelona o a Osasuna que se enfrentan este jueves 11 de enero desde las 16 horas de Argentina) gracias a los tantos de Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, José Luis Mato y Brahim Díaz. En tanto que para los del Cholo anotaron Mario Hermoso, Antoine Griezmann y Rudiger en contra.