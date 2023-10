La noticia sacudió al mundo entero. A lo largo de las últimas horas, desde Inglaterra comenzó a mencionarse la posibilidad de que Pep Guardiola dejara de ser el entrenador de Manchester City, donde se encuentra el argentino Julián Álvarez. Sí, aunque cueste creerlo, el rumor se instaló.

A través del periódico Telegraph, en mayo pasado, Guardiola había manifestado que “el próximo entrenador del Manchester City” sería el italiano Roberto De Zerbi, quien se encuentra al frente de Brighton and Hove Albion. Pero después de lo que fue el triunfo contra las Gaviotas, con un golazo de la Araña, el español rompió el silencio respecto a su futuro .

En relación a sus viejos dichos, los periodistas presentes no dudaron en consultarle qué ocurriría con su futuro y si realmente había postulado a De Zerbi como su reemplazante para cuando se marchara de los Citiziens. “¿Quieres despedirme? ¡¿Ya?!”, le repreguntó, sorprendido, al periodista en plena conferencia de prensa. Y luego amplió: “El próximo entrenador no es asunto mío en absoluto. Excepto si el Presidente me pide mi opinión, la daré. Pero no es asunto mío”.

Claramente, la pregunta lo incomodó a Guardiola, quien descartó marcharse de Manchester City y así alejarse de Julián Álvarez. Pero no queda ninguna duda que ambas frases repercutieron a nivel mundial y que llamaron muchísimo la atención, sobre todo porque el elenco inglés tiene un grandioso presente, donde viene de conseguir la primera Champions League de su historia, además de que lidera la Premier League. Por ahora, Pep se queda…

¿Cuánto pretende Manchester City por Julián Álvarez?

Si bien no hubo ninguna afirmación al respecto, desde Inglaterra indican que Manchester City no transferiría a Julián Álvarez por menos de 80 millones de euros.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

El delantero argentino acumula 24 anotaciones y ocho asistencias al cabo de 62 compromisos de carácter oficial con el equipo conducido por Josep Guardiola.

¿Cuándo finaliza el contrato de Pep Guardiola en Manchester City?

El vínculo de Pep Guardiola con Manchester City culminará el próximo 30 de junio del 2025.