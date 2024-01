Kylian Mbappé habría decidido no renovar su contrato con el París Saint-Germain

Kylian Mbappé, luego de meses de idas y vueltas, ya tendría definido no renovar su contrato con el París Saint-Germain. Por eso, se estaría por reunir con Nasser Al Khelaifi, presidente de la institución parisina, para manifestarle cara a cara su decisión. Por lo tanto, su vínculo con su equipo, que actualmente dirige Luis Enrique, terminará, oficialmente, el 30 de junio próximo.

¿A dónde irá a jugar después? Lo más probable, al Real Madrid, club con el que viene coqueteando, prácticamente, desde que se empezó a destacar en la primera división del Mónaco. Al parecer, los contactos entre la Casa Blanca y el entorno del futbolista nunca no se cortaron, por lo que ya estarían coordinando su arribo para la temporada 2024/2025.

Tal postura, de igual modo, va de la mano con lo que le pidieron tanto en París como en Madrid. Por un lado, el PSG, sea cual fuere su idea, necesitaba que Kylian Mbappé tuviese la cabeza despejada en cuanto a su futuro para que se centre cuanto antes en el duelo con la Real Sociedad los por los Octavos de Final de la UEFA Champions League (ida 14 de febrero, vuelta 5 de marzo).

Mientras que en la Casa Blanca quieren tener una contestación antes del 15 de enero, aunque posiblemente se estire un poco más. Florentino Pérez y compañía no quieren estar envueltos en trascendidos. Quieren las cosas claras a diferencia de lo que sucedió a principios del 2022, cuando parecía que estaba todo acordado y Mbappé, de un momento a otro, apareció firmando su renovación con el PSG.

En Inglaterra advierten que el Liverpool tiene intenciones de tentar a Kylian Mbappé

The Times, entre otros medios del Reino Unido, asegura que el Liverpool también inició las gestiones para arrimarle su propuesta a Kylian Mbappé. Incluso, en primera instancia, Fayza Lamari, madre y representante del futbolista, se habría mostrado abierta a analizar el ofrecimiento que depositaría a su hijo en la Premier League.

En esa misma línea, quien se mostró interesado y, al mismo tiempo, dio el ok a la directiva para que avanzaran sobre Mbappé, es Jurgen Klopp. El alemán piensa que el atacante de 25 años es el nombre ideal para reemplazar a Mohamed Salah, quien podría salir de conjunto con base en Anfield en el mercado de pases del verano europeo (tendría ofertas de la Liga Pro Saudí).

En España no descartan que el Real Madrid también vaya por Erling Haaland

Como si fuera poco, portales españoles no descartan que el Real Madrid haga un intento por Erling Haaland, independientemente de lo que pase con Kylian Mbappé. La cláusula de salida del noruego con el Manchester City, para clubes no ingleses, será de 100 millones de euros a partir de mitad de año, cifra que para el Merengue no es inaccesible.