La saga continúa, pero ahora con un personaje menos, o al menos eso es lo que parece en esta lucha de los principales equipos de mundo por hacerse con Kylian Mbappé. Como sabemos, el astro francés acabará su contrato con el PSG este julio, y varios de los gigantes europeos -con Real Madrid a la cabeza- quieren tentarlo para iniciar el próximo capítulo en su carrera.

Sin embargo, desde Italia aseguran que hay un club menos en la pelea, y ese sería el Liverpool. De acuerdo al periodista Rudy Galetti “no hay chance para el Liverpool por el momento, y no hay chance en absoluto para Arabia Saudita”, descartando así la posibilidad de que Mbappé se sume a los Reds.

Sabíamos que el fútbol árabe no era un destino viable para Mbappé, que quiere seguir haciendo historia donde cuenta, en el fútbol de primer nivel. Lo sorprendente es que haya descartado ya una de las ofertas más tentadoras, desde la Premier League.

Con ello, el Real Madrid se mantiene expectante y con el interés puesto 100% en que el delantero francés se transforme finalmente en la nueva cara de Los Blancos. Y, mientras se vayan cayendo más y más rivales del mercado, mejor para Florentino y los suyos.

Mbappé sigue sin confirmarle su futuro a nadie

Temprano esta semana el propio entrenador del PSG, Luis Enrique, no tiene idea si contará o no con Mbappé en la próxima campaña. “Kylian no me ha dicho nada por el momento”, reconoció en conferencia.

Y este es el caso con todo el mundo, puesto que Kylian Mbappé sigue siendo muy cauteloso con dar a conocer sus pensamientos y cuál será su futuro. Más allá de ello, muchos dan por seguro que su historia con el PSG ya se terminó.

Por lo pronto, lo que se sabe es que ya se encuentra en tratativas para asegurar su próximo paso en el mundo fútbol, y lo revelará una vez que todo se haya cerrado.

PSG ya habría identificado a su reemplazo: Rafael Leao

Mientras el futuro de Mbappé sigue en el aire, en Paris ven cada vez con menos certeza que Kylian firme un nuevo contrato con el club. A raíz de ello, ya tienen algunos nombres en cabeza para reemplazarlo, como Marcus Rashford o Victor Osihmen. Sin embargo, quien parte en punta es Rafael Leao.

El portugués es la figura del AC Milan, que hoy no encuentra su mejor rumbo en Italia, y un futbolista por el que el PSG ya se había interesado en el pasado. Con la salida de Mbappé, Nasser Al-Khelaifi estaría dispuesto a abrir la billetera para hacer de Leao su nueva gran figura.

En caso de ir por Leao, el PSG tendría que desembolsar alrededor de 170 millones de euros, lo cual le daría al Milan una buena cantidad de dinero para reencausar el proyecto deportivo que idealiza Zlatan Ibrahimovic.