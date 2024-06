Kylian Mbappé habló por primera vez como nuevo jugador de Real Madrid en una conferencia de prensa este martes 4 de junio con la selección de Francia. Fue su oportunidad para contar sensaciones, pero sobre todo, para tirar más leña al fuego sobre su polémica salida de PSG.

Es que el nacido en Bondy dejó en claro que su relación con el presidente del club parisino, el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, no tenía retorno. El propio dirigente le hizo saber que no lo quería ver más con la camiseta de PSG. A partir de esto, ‘Kiki’ reveló cómo fueron estos últimos meses en el equipo.

“Me hicieron entender que no jugaría con el París, me lo dijeron en la cara, me hablaron violentamente, me lo dijeron (…) Me salvaron Luis Enrique y Luis Campos. Sin ellos no hubiera vuelto a pisar el campo. Es la verdad, por eso siempre tuve este reconocimiento del entrenador y del director deportivo“, explicó Mbappé.

Y añadió: “En el PSG no era infeliz, eso sería un escupitajo en la sopa y en la cara de la gente que me defendía. Siempre he sido feliz. Pero las cosas y las personas me hicieron infeliz. (… ) Sería un poco cabrón venir aquí después y escupir que no soy feliz, pero las cosas y las personas me hicieron infeliz“.

La respuesta de PSG a las acusaciones de Kylian Mbappé

La revelación de Mbappé sobre las internas respecto a su situación en PSG, por supuesto, no cayeron bien en el club. En Francia han dado algunos detalles sobre los primeros pensamientos a partir de estas declaraciones explosivas del nuevo futbolista de Real Madrid.

De acuerdo a la información de AFP, según apuntó RMC Sport, PSG decidió no hacer comentarios ante los dichos de Mbappé. Sin embargo, sí reportaron unos dichos de una fuente cercana a esta institución.

De acuerdo a esta fuente, Mbappé “no tiene absolutamente ninguna clase“ y denunció que estos dichos no son reales. “Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo, Luis Enrique incluso lo dijo él mismo pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo imprime como si fuera verdad“, agregó.

¿Cuánto ha costado Kylian Mbappé al Real Madrid?

Real Madrid hizo oficial el fichaje de Kylian Mbappé hace pocos días. Como el futbolista termina contrato con PSG a finales de junio, llega al club español en condición de libre. No obstante, hay que sumarle el precio en concepto de prima por fichaje, la cual sería de 100 millones de euros para el nacido en Bondy.

A este monto, hay que sumarle el salario de Kylian por las próximas cinco temporadas. Por año, ganará una cifra entre 20 y 25 millones de euros netos, lo que lo convierte en el futbolista mejor pago del plantel.