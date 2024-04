Los tres ex Barcelona que podrán reemplazar a Xavi Hernández cuando finalice su contrato como entrenador

La reunión que Xavi Hernández mantuvo con la directiva de Barcelona tras la eliminación en Champions League y la derrota en el clásico ante Real Madrid derivó en la confirmación de su continuidad hasta la finalización de su contrato, algo que el propio presidente del club Joan Laporta se encargó de expresar públicamente.

El vínculo del entrenador con el equipo se extiende hasta junio de 2025 y más allá de la posibilidad de prolongarlo un año más activando una cláusula fijada, en el club hay quienes creen importante comenzar a pensar quién debería ser su sucesor, especialmente porque hay tres viejos conocidos que finalizarán los contratos con sus clubes en la misma fecha.

Sucede que tanto Josep Guardiola con Manchester City, Luis Enrique con PSG como Mikel Arteta con Arsenal tienen vínculos firmados hasta fin de la temporada 2024/2025. Los dos primeros ya se han sentado en el banquillo culé, mientras que el DT de los Gunners representó al club jugando para el equipo filial en Segunda B, antes de ser transferido al PSG.

Más allá que el regreso con el que sueñan los hinchas del Barcelona es el de Guardiola, el portal británico Mirror anunció que la contratación de Arteta sería la más potable, teniendo en cuenta los rumores que ya lo habían vinculado a inicios de año y que él mismo se encargó de salir a desmentir.

Mikel Arteta terminará su contrato con Arsenal en la misma fecha que Xavi con Barcelona.

“Todavía me queda un año de contrato, es mucho tiempo en el fútbol. Los jugadores están contentos, el club está contento, no hay problemas. Sólo me concentro en los partidos y en ganar partidos de fútbol y eso es lo más importante en este momento”, había sido la respuesta del director técnico la última vez que se lo consultó sobre su vínculo con Arsenal.

Siempre según Mirror, ya desde final de temporada habrá una reunión entre Arteta y la directiva Gunner para delinear estrategias y objetivos para afrontar la que por contrato sería su última temporada en el club. De momento, la intención es volver a respaldarlo con un importante presupuesto destinado a fichajes y buscar así conquistar títulos, algo que de suceder podría derivarse también en un acuerdo para prolongar su vínculo.

Respaldo público del presidente de Barcelona a Xavi

Joan Laporta ahondó en los motivos que llevaron a la directiva del Barcelona a reafirmar el compromiso asumido con Xavi Hernández después que este la manifestara que contaba con las fuerzas necesarias como para seguir al mando del equipo más allá de los dos golpes que sufrió recientemente.

“Hablamos y me transmitió que tiene la ilusión de continuar con el proyecto, la confianza, la ambición para encarar un proyecto en el que ya ha ganado. Desde el primer momento supimos que esta ambición es una buena noticia para el Barcelona. La estabilidad para tener éxito es una máxima“, dijo.

Y agregó: “En mi experiencia como presidente siempre he apostado por la estabilidad. Xavi es muy del Barça. Participamos y compartimos un sentimiento barcelonista. El equipo tiene gente joven y también necesita estabilidad. Y Xavi es una referencia para los jóvenes”.