Aún faltan algunas semanas para que la Selección Argentina ponga primera en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al próximo Mundial que se disputará en el año 2026. A pesar de que viene de ser campeón del mundo, el elenco dirigido por Lionel Scaloni buscará revalidar lo conseguido en Qatar y formará parte de la clasificatoria.

Pensando de lleno en lo que serán los duelos frente a Ecuador y Bolivia, donde el primero de ellos se disputará en el estadio Monumental, el entrenador nacido en la ciudad santafesina de Pujato está prestándole muchísima atención al rendimiento y el rodaje que tiene una de las grandes joyas de la Albiceleste.

Todavía no es momento de que Scaloni confirme a los futbolistas que estarán afectados a la fecha FIFA, pero sí analiza cómo están cada uno de los que formaron parte de la última gira asiática, como así también aquellos que estuvieron en la celebración del título mundialista frente a Panamá y Curazao.

Si bien no se descarta que aparezcan algunos futbolistas que no formaron parte de estas últimas convocatorias, al que le pedirán mayor rodaje a nivel club es a Máximo Perrone, quien se coronó con Manchester City de la Supercopa UEFA frente a Sevilla. Y a pesar de la alegría que le dio cosechar su cuarto título en el club inglés, no sumó minutos.

En este caso, Perrone podría marcharse hacia Unión Deportiva Las Palmas , que viene de ascender a la Primera División del fútbol español y, según informó el periodista César Luis Merlo, hay grandes chances de que se realice porque ambas instituciones están negociando por un préstamo de una temporada tras el firme pedido del entrenador Francisco García Pimienta .

¿Cuántos títulos tiene Máximo Perrone en Manchester City?

Desde que arribó a Manchester City, y con tan solo 20 años, Máximo Perrone logró levantar un total de 4 títulos.

¿Cuándo finaliza el contrato de Máximo Perrone en Manchester City?

Tras su paso por Vélez Sarsfield, el contrato que Máximo Perrone firmó con Manchester City tiene una vigencia hasta mediados de 2028.