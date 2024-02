Alejandro Garnacho viene siendo uno de los jugadores jóvenes más sorprendentes de la temporada, no solamente en el marco de la Premier League de Inglaterra sino en el fútbol mundial en general. De hecho, el atacante ya se metió de lleno en la consideración de Lionel Scaloni para las convocatorias de la Selección Argentina.

Sin embargo, las turbulencias comenzaron a aparecer pese a la corta edad del futbolista que actualmente integra las filas de Manchester United. Es que, hace algunas semanas, comenzaron a circular algunos rumores relacionados con una supuesta infidelidad del jugador de 19 años de edad. Y esas versiones se fueron agigantando.

Garnacho, que recientemente fue padre junto a la española Eva García, empezó a ser apuntado por las críticas como consecuencias de estos rumores. De hecho, la modelo se volvió a su país de origen junto a la criatura y tuvo algunos comportamientos en las redes sociales que confirmaron que existió algún tipo de cortocircuito.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, la propia Eva García utilizó su cuenta oficial de TikTok para enviarle una clara indirecta al futbolista nacido en España pero que optó por representar a Argentina. La misma se traduce en una canción cuya letra es realmente elocuente teniendo en cuenta lo que supuestamente sucedió entre ellos.

El tema en cuestión se denomina “Perdió este culo” y su autora es la española Bad Gyal. La letra trata de un nombre arrepentido pero que no cuenta con ninguna chance de retomar la relación debido a su error. Un momento muy tenso que tuvo su puntapié inicial después de que Garnacho saliera de fiesta con Valentina Centoia.

“Yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo. Yo por ti ya no me rayo más, ya otra las gracias te reirá, con el que yo quiero puedo estar, sabes que muy fácil se me da”, cantó la propia Eva García en medio de un video que también decidió compartir a través de una historia en su cuenta de Instagram. Lapidaria.

No es un detalle menor que la pareja compuesta por Alejandro Garnacho y Eva García también se vio involucrada en este tipo de rumores allá por el año 2022, cuando también hubo una tercera persona en el medio. De todas maneras, esta vez parece ser que la historia se complicó todavía más y no se sabe si puede haber vuelta atrás.

La temporada de Garnacho

Alejandro Garnacho acumula siete anotaciones y dos asistencias en 31 partidos oficiales con Manchester United en esta temporada.

Garnacho en la Selección Argentina

El talentoso extremo de 19 años de edad ya recibió varias convocatorias por parte de la Albiceleste, viendo acción en tres partidos.