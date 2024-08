El pase de Julián Álvarez al Atlético de Madrid está prácticamente confirmado. Después de que se pusieron de acuerdo en los últimos detalles del contrato del ‘Araña’, quedó definido el fichaje y sólo es cuestión de tiempo para que se realice el anuncio oficial. A partir de esta noticia, el primer jugador del ‘Atleti’ que reaccionó a la noticia fue Antoine Griezmann.

El periodista Fabrizio Romano publicó en su cuenta de X (Twitter) la confirmación del pase del delantero argentino a los ‘Colchoneros’. El famoso “here we go“, la frase que tanto popularizó este comunicador para confirmar fichajes en el mercado, la utilizó para este caso.

Según Romano, Julián Álvarez es nuevo jugador de Atlético de Madrid tras aceptar la propuesta de cinco años de contrato que se conoció en las últimas horas. El pase se da a cambio de 75 millones de euros fijos que le quedarán a Manchester City más un plus de 20 millones en objetivos a cumplir.

La reacción de Antoine Griezmann al confirmarse el fichaje de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Antoine Griezmann no tardó mucho en reaccionar a la confirmación del fichaje de Julián Álvarez por el club para el que juega, Atlético de Madrid. En su cuenta oficial de X (Twitter), publicó una serie de emojis en donde se vio una araña, haciendo alusión al apodo del argentino, junto a unas caras de sorpresa, pero alegría por el pase.

La reacción de Griezmann ante el fichaje de Julián Álvarez (X @AntoGriezmann).

La estrella francesa es uno de los referentes del vestuario del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone. Por lo cual, esta reacción es una buena señal para el ex River de cara a lo que se puede encontrar una vez que se sume a los entrenamientos.

Griezmann, a su vez, también se ha caracterizado por tener una buena relación con los futbolistas sudamericanos. Se llevó bien con el uruguayo Diego Godín y, posteriormente, con José María Giménez, grandes responsables de su gusto particular por el mate. También es muy cercano a los argentinos que están en el plantel, Rodrigo de Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina.

Julián Álvarez, la segunda compra más cara de la historia de Atlético de Madrid

Julián Álvarez se convierte en la segunda compra más cara en la historia de Atlético de Madrid al pagar casi un total de 95 millones de euros. Sólo es superado por los 127.2 millones de euros que pagaron al Benfica por Joao Félix, quien casualmente retornó al club tras su préstamo en FC Barcelona.