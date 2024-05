Xavi Hernández ha dejado de ser el entrenador del FC Barcelona, así lo decidió Joan Laporta, Presidente del club culé. Es una decisión tomada, de la que no hay vuelta atrás y que implica que el blaugrana iniciará una nueva etapa el próximo curso, y por su historia con el club, Pep Guardiola fue consultado al respecto.

En la conferencia de prensa que brindó este viernes, en la previa de la final de la FA Cup que su Manchester City disputará mañana ante el Manchester United, a Guardiola se le pidió una opinión sobre lo que pasa en Barcelona. “¿Qué puedo decir? Nunca es bueno escuchar una noticia así. Significa que algo no funcionó, eso es lo que pasa cuando un club decide destituir a un entrenador”, respondió Pep.

Guardiola se limitó en sus comentarios al respecto de la decisión tomada por Laporta, alegando desconocimiento de los detalles del tema: “¿Los motivos por los que sucedió? No los sé, es por ello que no puedo dar una opinión. Tal vez me entere cuando vuelva a Barcelona y hable con gente allí, pero ahora no se nada.”

Guardiola cree que lo que sucedió con Xavi en Barcelona es parte de un problema mayor

Guardiola lamentó la destitución de Xavi como DT del Barcelona.

Si bien no se expresó en profundidad sobre el asunto, Pep Guardiola sí soltó la lengua cuando un periodista habló sobre la cantidad de entrenadores de equipos denominados ‘grandes’ que han dejado sus puestos, ya sea de mutuo acuerdo o por decisión de las directivas.

“Estás en lo cierto, hablamos sobre ello en el desayuno. Es una realidad. Normalmente hay muchas transferencias de jugadores, pero lo que está sucediendo ahora significa que [los entrenadores] estamos expuestos“, alegó Pep Guardiola.

El entrenador español continuó con sus comentarios al respecto y agregó: “Ahora tienes que ganarte tu trabajo, si no demuestras tu puesto está en peligro. No importa el club, no importa tu trayectoria, si eres nuevo o viejo. Tienes que ganar, hacer un buen trabajo y ser bueno en varias cosas, de lo contrario pasa esto.”

Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United y Bayern Múnich iniciarán nuevas etapas, con nuevos entrenadores, en la Temporada 2024/25.

Para cerrar, dejó una reflexión apuntada especialmente a las directivas de los clubes y a los aficionados, sumamente demandantes en ciertos aspectos: “La gente tiene que entender que sólo gana uno. ¿Eso significa que todos los demás han fallado? No lo creo así, honestamente. No coincido con eso, yo no sentiría un fracaso el no haber ganado la Premier League, no creo que el Arsenal se sienta así, porque su rendimiento fue increíble”, completó Guardiola.

¿Quién será el nuevo entrenador del Barcelona?

Según reportan los medios europeos, el Barcelona tiene todo acordado para que Hansi Flick se transforme en el nuevo entrenador del primer equipo, y sea el sucesor de Xavi.

El entrenador alemán, de 59 años, con pasado en el seleccionado de su país y en el Bayern Múnich, era el favorito de Joan Laporta, Presidente del club culé. Laporta ganó la discusión con Deco, director deportivo del club, que prefería a Rafa Márquez para ocupar el cargo.

Hansi Flick tomará el cargo de nuevo entrenador del Barcelona.

Flick firmaría el contrato la próxima semana y el mismo lo vinculará al club por dos años en los que tendrá la dura tarea de enfrentar al Galáctico equipo que armó el Real Madrid, que incluirá desde la próxima temporada a Kylian Mbappé y Endrick. Por si esto no fuera ya una tarea complicada, el Barça sigue enfrentando una complicada situación económica, por lo que no podrá reforzarse de la misma forma que lo han hecho en la capital española.