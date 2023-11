El mundo culé fue rotundamente sacudido este fin de semana, con la terrible noticia de la lesión de Gavi, quien se rompió ligamentos y meniscos de su rodilla, y tendrá que ser operado. Xavi y el Barcelona ya piensan en un reemplazante para ocupar su puesto en el centro del campo por el resto de la temporada, y los ojos se posan una vez más en Gio Lo Celso.

Han sido varios los nombres que surgieron en estas primeras horas para suplir a Gavi en el Barça, pero el principal para Xavi es el del argentino que milita en el Tottenham. De acuerdo a los reportes, “Lo Celso sigue gustando y se ajusta al perfil como recambio de Gavi.”

Lo Celso ya había sido sondeado en el último mercado, pero decidió quedarse en el Tottenham, confiando en el nuevo proyecto con Ange Postecoglou al mando. Sin embargo, la llegada de James Maddison relegó al volante de La Scaloneta, que apenas ha tenido minutos en la presente campaña.

El volante ahora sí vería con buenos ojos salir de los Spurs, y regresar a una liga donde destacó tanto con la camiseta del Villareal como la del Real Betis, en sus dos pasos por LALIGA EA SPORTS.

Por qué el Barcelona está interesado en Gio Lo Celso

El Barcelona juega comúnmente con dos volantes interiores en el centro del campo, acompañando al cinco de marca y generación de juego. A los ojos de Xavi, Lo Celso es un jugador ideal para ocupar una de las posiciones de interiores donde, de momento, los nombres son escasos.

Y es que, más allá de Gundogan, el resto de los futbolistas que son ‘primera opción’ para Xavi en esa posición del campo, están lesionados. Tanto Gavi, como Pedri y como Frenkie De Jong son bajas en la plantilla culé.

Las otras opciones del Barcelona para reemplazar a Gavi

El Barcelona no va a fichar a un jugador porque sí, su situación con el Fair Play Financiero ha dejado de ser crítica, pero no por eso deja de estar al límite. Los blaugranas buscarán una cesión de Lo Celso, pero de no conseguir llegar a un acuerdo con los Spurs, tendrían otras opciones.

Una de ellas es Pablo Torre, jugador que pertenece al Barcelona pero que milita en el Girona, líder de LALIGA EA SPORTS. Finalizar el préstamo y que regrese al Barça sería una de las opciones.

La otra es esperar los regresos de Pedri y De Jong, y mientras tanto suplir con jugadores que salen de La Masía. Fermín López pica en punta en este ámbito, ya que ha tenido partidos esta temporada y respondido con creces cada vez que le tocó jugar.