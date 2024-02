Los entrenadores del fútbol inglés ya se pusieron en alerta ante la aprobación por parte de la Asociación Internacional de fútbol, a cargo de las reglas del juego a escala mundial, de incorporar una tercera tarjeta, de color azul, a las facultades sancionadoras de los árbitros. Esto se debe a la certeza de que será en las competencias de dicho país donde se promoverá inicialmente su utilización, que hasta el momento solo se ha realizado a modo de prueba en categorías formativas.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino fue uno de los primeros en plantear dudas sobre esta nueva disposición, que permitiría retirar del terreno de juego a un futbolista durante 10 minutos a causa de las que se denominaron como “faltas tácticas” o de comportamientos ofensivos hacia el arbitraje. “La tecnología está ayudando a las decisiones de los árbitros y del juego. Pero hay demasiadas cosas. La interpretación va a ser muy difícil al mismo tiempo. Ya estamos hablando mucho del VAR y con las tarjetas azules, o si es amarilla o roja, será demasiado”, manifestó el técnico del Chelsea.

Y agregó: “Cuando escuché la noticia me pregunté cómo la aplicaremos. Será difícil ser coherente con las decisiones. Esta gente está trabajando para intentar cambiar el fútbol o añadir algunas reglas que no sé si beneficiarán al juego. Simplemente va a hacerlo más complicado”.

Mucho más duro respecto a la nueva tarjeta que aprobó implementar la IFAB fue Ange Postecoglou, entrenador del Tottenham: “Si un equipo se queda con diez hombres durante diez minutos, ¿sabes lo que eso afectará a nuestro juego? Lo va a destruir. Vas a tener un equipo sentado ahí tratando de perder el tiempo durante diez minutos, esperando a que un jugador regrese“, planteó.

“No sé por qué una tarjeta de color diferente va a marcar la diferencia. El remedio ya debería estar ahí. Se trata de decidir si mostrar una tarjeta amarilla o una roja. Ya está en las reglas. La mayoría de los otros deportes están tratando de introducir reglas para acelerar y ordenar su juego. Simplemente vamos en dirección contraria y realmente no sé por qué“, se quejó a cntinuación.

Jürgen Klopp, quien confirmó que no continuará al frente del Liverpool una vez que la presente temporada llegue a su fin, se permitió analizar la polémica reglamentación que se cree podría hacer su aparición oficial en partidos de la FA Cup, masculina y femenina, a partir de la próxima temporada. “Deberían pensar también en hacer el trabajo lo más simple posible para los árbitros. Será un trabajo difícil”, resaltó.

“Cualquier introducción de una nueva tarjeta simplemente daría más oportunidades de fracasar. La discusión pasará a ser si debió ser tarjeta roja, azul, amarilla… O lo que sea. No recuerdo la última vez que estos muchachos tuvieron una idea fantástica. Si alguna vez tuvieron una“, ironizó.

Dentro del arbitraje, también se oponen

Si bien muchas de las últimas nuevas reglamentaciones aprobadas por la IFAB han generado controversia, cuesta encontrar otra que haya generado tan rápida oposición como la decisión de añadir una tercera tarjeta a la paleta de colores de los árbitros. Tal es así que incluso desde el propio gremio, el excolegiado inglés Mark Halsey se pronunció en desacuerdo de manera tajante.

“Me gustaría conocer el protocolo completo, porque tengo muchas dudas. En primer lugar, no veo clara la diferencia entre la nueva tarjeta azul y la amarilla. Las tarjetas amarillas ya se utilizan como advertencia a los jugadores de que, si persisten en su mala conducta, recibirán más castigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No necesitamos tarjetas azules si los árbitros manejan el juego apropiadamente en su formulario actual”, expresó en diálogo con The Sun.

Ya en un sentido mucho más romántico del juego, una de las características que volvió al fútbol un deporte único a nivel mundial, agregó: “Tuve que manejar a gente como Craig Bellamy, Roy Keane, Alan Shearer, John Terry, Danny Murphy, Gary Neville y Steven Gerrard… Todos ellos grandes personalidades que no tenían miedo de contarme lo que pensaban de mis decisiones. Presentar una tarjeta azul es efectivamente decirles a los árbitros que han perdido el arte de gestionar con los jugadores“.

Las razones esgrimidas para la implementación de la tarjeta azul

El CEO de la IFAB, Lukas Brud, explicó al diario The Times el motivo por el que decidieron implementar la tarjeta azul. “Hemos identificado el mal comportamiento de los participantes como uno de los principales problemas del fútbol y será el tema principal de la IFAB en los próximos años. Estamos estudiando lo que podemos hacer, ya sea a través de las Reglas de Juego o de recomendaciones y directrices sobre medidas adicionales“, comentó.

Y agregó: “Puede que a los jugadores no les preocupe tanto recibir una tarjeta amarilla por decir algo inapropiado a un árbitro, pero puede suponer una gran diferencia si saben que significa una décima parte del partido fuera del terreno de juego“.