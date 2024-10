Si hay una noticia que resonó en el mundo fútbol este miércoles, esa es la del regreso de Jürgen Klopp al fútbol. Desde el próximo 1 de enero del 2025, el mítico entrenador alemán se convertirá en el Director del Fútbol en Red Bull, en un movimiento que resultó sorpresivo y tomó a muchos por sorpresa.

Ante la reacción de los fanáticos de Liverpool, algunos de los cuales incluso llegaron a considerarlo como una “traición”, fue el propio Jürgen Klopp quien, en su cuenta de Instagram, explicó las razones detrás de su decisión de aceptar la propuesta del grupo Red Bull.

“Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, desde el primero de enero del 2025 seré Director Global de Fútbol en Red Bull, algo que realmente ansío“, inició Jürgen. “Unos meses atrás dije que ya no me veía en los banquillos, y ese sigue siendo el caso. Pero sigo amando el fútbol y sigo amando el trabajo, y Red Bull me da la oportunidad perfecta para ello“, agregó.

Jürgen Klopp será director global del fútbol en el Grupo Red Bull. IMAGO

La explicación de Klopp sobre su regreso al fútbol

Luego de esa pequeña apertura, Klopp pasó a explicar qué es lo que lo llevó a aceptar la propuesta de Red Bull para su regreso al mundo fútbol. “Quiero compartir mi experiencia, recolectada a lo largo de los años“, explicó sencillamente.

Y procedió a detallar: “Hay entrenadores más exitosos que yo allí fuera, pero en mi carrera he peleado por ascender, por no descender, he luchado por títulos y he ganado trofeos. He tenido fracasos y éxitos, y enfrentar todo eso no es sencillo, pero es posible.”

Klopp vivió todo tipo de experiencias en el fútbol y buscará compartirlas con el Grupo Red Bull. IMAGO

“Quiero volver a aprender, porque cuando tienes un trabajo en el que juegas cada tres días, prácticamente no tienes tiempo para ello y ahora tengo tiempo y la oportunidad. Y quiero ver, sentir y darme cuenta de qué es útil para el fútbol”, destacó también Klopp.

Por supuesto, el video terminó con un Jürgen Klopp en todo su esplendor y haciendo uso de su carisma: “Estoy realmente emocionado por esta oportunidad. Pero ahora me voy de vacaciones, nos vemos en enero“, expresó, antes de darle fin a la explicación.

El rol de Jürgen Klopp en el Grupo Red Bull

Desde su nuevo rol como Director Global de Fútbol en Red Bull, a partir del 2025 Jürgen Klopp actuará como asesor de todos los equipos del grupo (Leipzig, Salzburgo, New York, Bragantino, Omiya Ardija) en diferentes aspectos.

Jürgen Klopp será presentado oficialmente en enero. IMAGO

El alemán proveerá su experiencia en áreas como filosofía de juego, desarrollo y fichajes de talentos o entrenadores e incluso entrenamientos. Se trata de una ‘función estratégica’, que no tendrá al alemán involucrado en el día a día pero sí en la asistencia a los directores deportivos de cada club en particular.

Klopp será presentado oficialmente por el Grupo Red Bull en una conferencia de prensa pactada para mediados del próximo mes de enero del 2025.