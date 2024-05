Luka Modric aún no anunció cuál será su futuro profesional. Luego de que Toni Kroos anunció su retiro, la gran incógnita en Real Madrid pasa por la situación del mediocampista croata. En este sentido, el propio jugador habló al respecto y, si bien tiene una decisión tomada, espera para anunciarlo.

En una entrevista a la Cadena COPE, Modric reconoció que se siente lo suficientemente bien para seguir jugando en el fútbol de élite. “No mires la edad, me siento genial“, dijo. Termina su contrato a final de temporada, aunque en caso de renovar podría jugar en el Madrid con 39 años.

“La decisión sobre mi futuro ya está tomada, pero no puedo decírtelo todavía“, confirmó el futbolista que jugará la Eurocopa 2024 con Croacia. Todo hace creer que recién dará a conocer lo que pasará con su futuro después de la final de la UEFA Champions League.

La frase que ilusiona a Real Madrid con la continuidad de Luka Modric

En la nota, Modric también dejó en clara una postura. Si no es Real Madrid, no tiene pensado jugar en otro club. “Siempre he dicho que quiero retirarme en el Real Madrid, esto es lo que realmente quiero“, afirmó.

Así, a falta de una definición oficial, el subcampeón del mundo con Croacia en Rusia 2018 tiene dos ideas en la cabeza: renovar con Real Madrid o anunciar su retiro profesional. De esta manera, podría seguir el mismo camino que su socio, Toni Kroos.

Toni Kroos admite que Real Madrid fue favorecido (Getty Images).

“Quiero una despedida como Toni Kroos. Esto sería un sueño, ésta es mi casa, el club de mi vida“, apuntó Modric, en relación a la chance del posible retiro profesional. Aunque, en caso que lo anuncie después de la final de Champions, podría no tener esa misma despedida que el alemán.

Luka Modric rechazó a Inter Miami y la chance de jugar con Lionel Messi

Uno de los clubes que se mencionó como posible destino para Luka Modric es Inter Miami. El gran sueño de David Beckham y compañía era juntar al croata junto a Lionel Messi y a otras figuras ex Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Sin embargo, con la idea de retirarse solamente en Real Madrid, Modric descarta cualquier posibilidad de jugar en Inter Miami y, ciertamente, en la MLS. Otros equipos de los Estados Unidos pensaron en la chance de contar con el talentoso volante, pero también han quedado descartados.