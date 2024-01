El Manchester United está lejos de ser el equipo que supo dominar el fútbol europeo en el pasado, y varios de sus últimos fichajes han resultado un verdadero fiasco. Es por ello que el club buscará parte de los millones invertidos, y tienen un plan para hacerlo.

El United es uno de esos clubes que no tiene miedo de gastar fuerte, buscando resultados inmediatos, pero con los fichajes de Jadon Sancho y Antony, las cosas no podrían haber ido peor. Entre ambos, los Red Devils desembolsaron más de 150 millones de libras y las expectativas no han sido completadas.

Con ello en mente, el director deportivo del club, John Murtough, realizó un viaje a Arabia, buscando recuperar alrededor de 100 millones de libras, utilizando a los mismos dos futbolistas como moneda de cambio.

Los reportes que llegan desde Inglaterra indican que Murtough viajó en diciembre al país árabe para reunirse con los oficiales de la Saudi Pro League y el Ministerio de Deportes de Arabia, buscando armar las conexiones que le permitan vender a Sancho y Antony al fútbol de aquel país a final de temporada.

Ciclo cumplido para Sancho y Antony

Jadon Sancho y Antony son dos futbolistas de apenas 23 años, que llegaron a Manchester United en 2021 y 2022, respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos rindió acorde a las expectativas.

Sancho llegó en 2021 por 73 millones de libras, y en 82 encuentros convirtió 12 goles a lo que se suman otras seis asistencias con los Red Devils. Sin embargo, una pelea con Erik ten Hag al inicio de la temporada lo apartó del equipo y lo llevó a irse al Borussia Dortmund en enero.

Antony lo hizo en 2022, en un traspaso que le costó 86 millones de libras al United. Desde entonces apenas anotó 8 goles y dio 3 asistencias en 66 partidos. Lo más llamativo es que no registra contribuciones de gol en la presente Premier League, a pesar de haber participado en 17 partidos.

A él, Ten Hag le habría dado un ultimátum la semana pasada, de acuerdo a los reportes que llegan desde Inglaterra. Si no mejora su rendimiento en lo que resta de temporada, seguramente estos sean los últimos partidos en el United.

Aún pueden recuperar buen dinero

Manchester United entiende que los dos jugadores son todavía vendibles, ya que aún les restan un par de años en sus contratos con el club y, con su corta edad, algún equipo podría arriesgarse a pagar un buen dinero, esperando que sus carreras resurgan.

Es por ello que Manchester United los ha elegido como los grandes objetivos a vender en el mercado de mitad de año, lo cual también les aliviaría la situación con el estricto Fair Play Financiero de la Premier League y les daría la posibilidad de buscar refuerzos en el mercado. Vini Jr. es el objetivo, aunque su salida del Real Madrid parece imposible.