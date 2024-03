El Manchester United busca un cambio de aires y volver a ser el equipo que dominó Europa y atemorizó Inglaterra durante los 90’s y 2000’s, ese es el objetivo de su nueva directiva y apuntan a tener un nuevo entrenador que los guíe en ese camino.

Los reportes que llegan desde tierras inglesas sorprenden, y es que ESPN UK destaca el interés de los nuevos dirigentes del club por Gary O’neil, actual entrenador del Wolverhampthon Wanderers. Sir Dave Brailsford, director deportivo del Grupo INEOS, buscará reunirse con O’neil para presentarle su plan a futuro.

La de O’neil es una de las múltiples opciones que maneja el nuevo grupo propietario del Manchester United, que aún no descarta el mantener a Erik ten Hag al mando. No obstante, con cada nueva información que llega, el futuro del neerlandés en Old Trafford se ve cada vez más negro.

¿Quién es Gary O’neil, el tapado que busca el Manchester United?

Gary O’neil es un entrenador inglés que forma parte de la “nueva camada” de entrenadores. Con apenas 40 años, tiene un recordado paso como jugador por el fútbol inglés: West Ham, QPR, Norwich y Middlesbrough, entre otros. Gary decidió convertirse en entrenador tras su retiro como futbolista en 2019, y en el 2022 se le dio la oportunidad de comandar al AFC Bournemouth.

O’neil se hizo con el cargo casi por casualidad, ya que formaba parte del cuerpo técnico de Scott Parker, y tras su despido, O’neil quedó a cargo de los Cherries. Para sorpresa de propios y extraños, sumó 13 puntos en 11 partidos de Premier League y eso le valió la ratificación en el cargo para el resto de la temporada. Sobre el final de la misma su equipo ganó cinco de siete partidos, incluidos duelos directos con otros aspirantes al descenso, y conservó la categoría.

A pesar de todo ello, fue despedido en junio para dar paso a Andoni Iraola como nuevo entrenador. Wolverhampthon no tardó en apuntarlo como el reemplazante de Julen Lopetegui y, de momento, los Wolves se ubican en un sólido noveno puesto en la Premier League, a apenas seis puntos del sexto lugar que ocupa el Manchester United.

Además, en esta campaña, el club registra triunfos destacados como lo fueron ante Tottenham (por duplicado), frente a Chelsea en Stamford Bridge, o la notable victoria en el Molineaux frente al Manchester City.

Las opciones que maneja el Manchester United para el rol de entrenador

Si bien mencionamos este interés por O’neil, lo cierto es que los Red Devils tienen varias opciones en carpeta. El entrenador de los Wolves es uno de los candidatos para uno de los banquillos más importantes del mundo, pero no el único. Destacamos que la directiva no está del todo convencida aún sobre la salida de Erik ten Hag, y será el sprint final de la temporada lo que reafirme su continuidad o le cierre las puertas del club.

Aún así, también se ha reportado el interés por Gareth Southgate, cuyo contrato como seleccionador de Inglaterra finaliza seis meses después de la EURO 2024. No obstante, esto es apenas una formalidad, puesto que tiene una cláusula de 1 millón de libras, y su destino lo determinará el resultado de los Tres Leones en el torneo continental.

Otro entrenador que interesa es Roberto De Zerbi, aunque su salida del Brighton resultará un tanto más complicada. Finalmente Hansi Flick y Thomas Frank son dos nombres que también han sido mencionados en los despachos del United. La realidad indica que todavía restan poco más de dos meses en la temporada y hay tiempo para seguir analizando la situación y tomar una decisión de cara al nuevo rumbo en el que se encaminará el club a partir del próximo curso.