Ha pasado más de un año desde que los Glazers, dueños del Manchester United, pusieron el club a la venta. Y finalmente han aceptado una de las ofertas, la de Sir Jim Ratcliffe, quien ha estado intentando comprarlo desde un primer momento.

Sin embargo, hay una notable diferencia entre la primera oferta que envió al club y la que finalmente fue aceptada por los Glazers. Ratcliffe, al igual que el Jeque Jassim bin Hamad al-Thani, había ofertado para hacerse con la mayoría de las acciones, pero la oferta que fue aceptada fue por el 25% de las mismas.

El billonario inglés accedió a comprar una parte minoritaria de las acciones (25%) mediante la compañía Trawlers Ltd, de la cual es dueño. La fundó a partir de Eric Cantona, una leyenda del Manchester United y el jugador favorito del propio Ratcliffe.

El nombre también proviene de una vieja frase de Cantona en una conferencia de prensa en 1995, luego de patear a un fanático: “When the seagulls follow the trawler, it’s because they think sardines will be thrown into the sea.”

Traducido eso significaría algo como: “Cuando las águilas siguen al barco, es porque creen que tirarán sardinas al océano.”

Quién es Sir Jim Ratcliffe, nuevo dueño del Manchester United

Sir Jim Ratcliffe (71) es una de las personalidades más destacadas de todo el Reino Unido, y una de las personas con mayor poder adquisitivo también. Es el dueño de INEOS, una de las compañías petroquímicas más importantes del mundo.

Pero más que ninguna otra cosa, Jim Ratcliffe es un fanático del club de toda la vida, nacido e, Failsworth, Greater Manchester, que ha visto a su equipo ser el más exitoso de toda Inglaterra hasta hace unos años.

COMUNICADO DE JIM RATCLIFFE

“Como un chico local y un seguidor del club de toda la vida, estoy muy contento de haber podido llegar a un acuerdo con la Junta Directiva del Manchester United, lo cual nos delega las responsabilidades del manejo de las operaciones futbolísticas del club”

“Si bien el éxito comercial del club ha asegurado que siempre haya los fondos suficientes para ganar trofeos en el más alto nivel, este potencial no se ha desbloqueado por completo últimamente. Traeremos todo nuestro conocimiento mundial, experimentado y talentoso del INEOS Sports Group para ayudar e impulsar al club, a la vez que proveemos los fondos para invertir en el futuro de Old Trafford.¨

¿Quién manejará el Manchester United?

Sir Jim Ratcliffe puede haber adquirido una parte minoritaria de las acciones, pero eso no implica que su participación en el club también lo vaya a ser. A través de INEOS Sports Group, Ratcliffe y su equipo tendrán el control y las responsabilidades de la parte futbolística del club.

De esta forma, en lo que al fútbol refiere, el Manchester United será manejado por el mismo grupo que administra el equipo Mercedes-AMG Petronas de la Fórmula 1, del cual tiene una tercera parte de las acciones. Dentro del mundo fútbol, también tienen el control del OGC Niza, y del FC Lausanne-Sport de la Ligue 1.

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL MANCHESTER UNITED, PRESIDIDA POR AVRAM Y JOEL GLAZER

“Sir James Ratcliffe e INEOS traen una gran cantidad de experiencia comercial y una involucración significativa en lo financiero para el club. Y, a través del INEOS Sport, el Manchester United tendrá acceso a profesionales experimentados en crear y liderar equipos de élite tanto desde dentro como fuera del juego.”

“Manchester United tiene un talentoso grupo de gente en el club y nuestro deseo siemrpe será mejorar en cada nivel para entregarles todo el éxito posible a nuestros fanáticos.”

Inversión económica en Old Trafford

La propuesta de Sir Jim Ratcliffe que fue aceptada por la Junta Directiva del Manchester United también incluye un impulso económico de 300 millones de dólares. El billonario británico ofrecerá ese dinero para una futura inversión en Old Trafford, con el fin de renovar el mítico estadio, en un proyecto que se revelará a lo largo de los próximos meses.

Todo esto le da el control futbolístico del club, lo cual “incluye todos los aspectos de las operaciones de los equipos de fútbol masculino y femenino, y sus academias”, de acuerdo al comunicado compartido por el propio club. “También tendrán dos lugares en la Junta Directiva del club”, revelaron.

De esta forma, el Manchester United se encamina a una nueva era, la cual dará inicio en 2024 y buscará devolverle la gloria de viejas épocas a los Red Devils.