Según trascendió en Europa, el Manchester United no tiene claro su futuro y en él podrían verse afectados el entrenador, Garnacho y todo el plantel actual.

De la mano de Erik Ten Hag en su primera temporada, el Manchester United parecía estar viviendo un renacer luego de varias temporadas sin competir a nivel top en la Premier League. La 2023/23 lo dejó al conjunto histórico de Inglaterra en un tercer puesto que invitaba a los Red Devils a ilusionarse con regresar a la pelea por el título inglés en las campañas venideras.

Sin embargo, esta presente temporada encontró al United nuevamente perdido entre los puestos de Europa League y con varios cambios que realizó el entrenador que no solo no encausaron el rumbo, sino que complicaron el panorama del conjunto de Mánchester.

Por eso, a pesar de que aún pueden coronarse campeones de la FA Cup al estar en la final ante Manchester City, en el United no descartan tomar una fulminante decisión con Erik Ten Hag. Según lo informado por el periodista Ekrem Könur, el DT neerlandés no sabe si la próxima temporada seguirá siendo el entrenador en Old Trafford o si deberá buscar un nuevo destino siendo despedido por la directiva roja.

Esto podría cambiar el futuro de manera drástica para varios futbolistas de Manchester United, entre los que se encuentra Alejandro Garnacho. El argentino se afianzó en el equipo titular gracias a Ten Hag y un posible cambio de entrenador significaría que el “Bichito” y el resto del plantel de los Red Devils vuelvan a ser evaluados por el DT que tome las riendas si la salida del ex Ajax se concreta.

Los posibles reemplazantes de Erik Ten Hag en el banco de Manchester United

Según informó The Sun, en la directiva del Manchester United tienen 7 nombres como posibles sucesores del neerlandés si finalmente acuerdan prescindir de sus servicios a partir de la próxima temporada.

Entre ellos aparecen Thomas Tuchel, quien se irá del Bayern Munich al culminar la campaña actual, Zinedine Zidane, libre desde su salida del Real Madrid, Kieran McKenna y Michael Carrick del ascenso inglés (en la actualidad dirigen Ipswich Town y Middlesbrough respectivamente), Julian Nagelsmann -actual DT de la Selección de Alemania-, Gareth Southgate si decide partir de la Selección de Inglaterra, y por último Graham Potter, quien no posee club desde su salida de Chelsea a principios de la temporada pasada.

Garnacho, intransferible para Manchester United

De cara al próximo mercado de pases, el dueño del club, Sir Jim Ratcliffe, da un golpe sobre la mesa y prepara una profunda limpieza en el plantel. Según adelantó The Telegraph, el propietario pondrá a todos sus jugadores a la venta a excepción de tres de ellos.

Alejandro Garnacho se encuentra entre los futbolistas por los que Ratcliffe apuesta de cara al futuro. Además, aparecen en esta corta lista Kobbie Mainoo y Rasmus Hojlund, de 19 y 21 años, respectivamente.