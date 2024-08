Mientras Franco Carboni podría irse del River de Gallardo, Valentín Carboni fue presentado en su nuevo club y no jugará la Champions League

Franco Carboni arribó a River bajo las órdenes de Martín Demichelis en este mercado de pases y aún no tuvo minutos a nivel profesional. Ahora, con el cambio de entrenador ante el arribo de Marcelo Gallardo, se conoció que el lateral izquierdo no se encuentra convencido de seguir en el Millonario ante las posibles faltas de oportunidades y no descarta marcharse sin siquiera haber debutado.

Lo cierto es que mientras el lungo carrilero de 21 años evalúa rescindir su contrato a préstamo en River para regresar al Inter de Milán, allí ya no se reencontrará con su hermano Valentín Carboni. Luego de su buen desempeño en la temporada pasada jugando para Monza, el volante se ganó una nueva cesión en el viejo continente, para recalar a un histórico de Francia como el Olympique de Marsella.

Allí, el mediocampista que se ganó a último momento la convocatoria a la Copa América 2024 será dirigido por Roberto De Zerbi, quien viene de ser el entrenador del Brighton en las últimas dos temporadas. Además, compartirá equipo con Leonardo Balerdi y con Gerónimo Rulli, que también acaba de ser fichado por OM.

La temporada pasada para Marsella no fue buena, ya que culminaron en la octava posición de la Ligue 1 y alcanzaron las semifinales de la Europa League. En consecuencia, esta campaña solo disputarán competencias nacionales, aunque irán en busca de luchar por el título ante un PSG que no tendrá estrellas top por primera vez en muchos años.

Para ello, además del cambio de entrenador, OM ha fichado a futbolistas como Mason Greenwood, Pierre-Emilie Hojberg, Ismael Koné y los mencionados campeones de América, Gerónimo Rulli y Valentín Carboni. Este último, a préstamo por un año con un cargo de un millón de euros, y una opción de compra de 36 millones extras. Portando el dorsal 7, el juvenil ya se presentado oficialmente en el cuadro francés.

El panorama de Franco Carboni mientras su hermano es presentado en Marsella

Tal como anticipó La Página Millonaria en las últimas horas, Franco Carboni no se encuentra convencido de haber elegido el mejor destino al recalar en River. Entre el cambio de entrenadores con la salida de Demichelis y el regreso de Gallardo, la competencia con Milton Casco y Enzo Díaz en el puesto y la posibilidad de quedar fuera de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, el lateral izquierdo no descarta la chance de salir del cuadro de Núñez para regresar a Inter de Milán y que el club italiano le defina un nuevo destino a préstamo.

Los números de Valentín Carboni que tentaron a Olympique Marsella

Con solo 19 años, el talentoso enganche argentino se posiciona como uno de los mayores prospectos albicelestes de cara al futuro, y en Olympique Marsella tendrá una oportunidad en un equipo contendiente para sumar minutos y tener su temporada consagratoria como promesa a nivel mundial.

Entre Inter Milán, el equipo primavera del Neroazzurro, su cesión en Monza, la Selección Argentina mayor y la Sub 20, Valentín Carboni lleva 96 partidos disputados en su carrera en los que convirtió 16 goles y dio 14 asistencias. Además, fue parte del título de la Supercopa de Italia con Inter y de la Copa América 2024 con la Selección.