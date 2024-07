El futbolista, que defendió los colores de Senegal, no tuvo reparo al expresarse sobre el tema y terminó atacando a Argentina como país.

Nació en Francia, jugó en Chelsea y criticó a la Argentina por el escándalo con Enzo Fernández: "Tierra de asilo para ex nazis"

Las acusaciones contra Enzo Fernández y la Selección Argentina por sus cánticos ‘racistas’ en la celebración tras conquistar la Copa América han escalado a niveles inesperados. Y mientras Chelsea, CONMEBOL y hasta FIFA estudian posibles sanciones, el repudio público en Francia e Inglaterra es cada vez mayor.

El tema ha dividido por completo al plantel del Chelsea, con futbolistas que han apoyado públicamente a Enzo, mientras que otros se han puesto en contra del argentino, en una situación que no parece tener retorno. Sin embargo, los peores han sido los ex futbolistas, quienes se creen con la potestad de decir lo que sea sin filtro.

Aún así, ninguno ha sido más controversial que Demba Ba, un ex futbolista del Chelsea, nacido en Francia pero que representó a Senegal a nivel internacional. En su cuenta de X (ex Twitter), Ba compartió un artículo donde se vinculaba a Argentina y a los nazis y expresó lo siguiente: “Argentina, tierra de asilo para ex nazis en fuga. A partir de 1945, Perón acogió a criminales de guerra.”

El artículo, rescatado del portal francés Liberation, data de 1995 y relata la relación entre Argentina y los nazis, utilizando la frase que Demba Ba eligió compartir en su cuenta: “tierra de asilo para ex nazis en fuga”, para explicar lo sucedido en la década del 40′, durante la Segunda Guerra Mundial.

“Y les sorprende…”, completó Demba Ba en su publicación, una clara indirecta a la situación que hoy divide al pueblo francés y al argentino. El tuit generó polémica, con centenares de respuestas de usuarios, divididos en ambas posturas. Aun así, la mayoría cree que Ba ha ido demasiado lejos con su comentario.

Demba Ba jugó 18 meses en Chelsea, nació en Francia pero decidió representar a Senegal.

Mientras tanto, Francia limpia las calles de París de inmigrantes ‘sin techo’

A la vez que todo esto se desarrolla, los Juegos Olímpicos están a punto de comenzar. El próximo 24 de julio, París 2024 se pondrá en marcha y el país galo quiere mostrar su impecable organización, como ente y como ciudad. Es por ello que en la última semana han desplazado inmigrantes ‘sin techo’ de la vía pública en la capital. Así lo reportó RT en español.

La policía francesa ‘limpia’ las calles de París.

El uso de las fuerzas policiales por parte de las autoridades ha sido sin mayor titubeo, aunque niegan que tenga que ver con la realización de los Juegos Olímpicos y achacan estos desalojos a un “programa voluntario” para paliar la escasez de viviendas en la capital.