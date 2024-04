La lista de equipos grandes de Europa que buscan un cambio para la temporada 2024/25 es bastante importante, y el Napoli es uno de ellos. El club italiano dará fin al trabajo de Francesco Calzona cuando finalice la temporada y su reemplazante será ni más ni menos que Antonio Conte.

Calzona, que se hizo cargo del equipo cuando se destituyó a Luciano Spalletti, no ha sido capaz de replicar el trabajo de la campaña pasada, cuando el club conquistó la Serie A. De hecho, hoy se encuentra octavo, fuera de toda competencia europea y con pocas chances de lograr entrar en ellas.

Antonio Conte es un entrenador de renombre internacional, que está sin trabajo desde que dejó el Tottenham en marzo del 2023. Y, de acuerdo a los reportes del prestigioso medio italiano RAI, será quien se encargue de dirigir al Napoli a partir de la Temporada 2024/25.

Los detalles del contrato de Antonio Conte con el Napoli

Napoli viene de ser campeón en Italia, pero esta temporada se encuentra lejos de los primeros planos.

Según reporta CalcioNapoli24, Antonio Conte ya habría acordado todo con Aurelio De Laurentiis, el Presidente del Napoli, para ponerse al frente del equipo. Su contrato sería por tres años y alrededor de 6,5 millones de euros.

En cuanto a los fichajes, Conte tiene confianza en la plantilla actual, la cual necesita un “reinicio desde lo mental”. En cuanto a los fichajes, se centraría en algunos futbolistas específicos, jugadores probados, ninguna apuesta.

Finalmente, el reporte destaca que a Conte no le importaría el hecho de no jugar competencia europea la próxima temporada, pero sí le pidió a la directiva que cada uno respete sus roles y no se entrometan en su trabajo como entrenador.

Juventus y Milan siguen pensando en una renovación de entrenador

Antonio Conte, que llega a Napoli con cuatro títulos de Serie A en su palmarés, era la opción predilecta también por parte de Juventus y Milan, que piensan en renovar a su cuerpo técnico para el próximo año.

Stefano Pioli y Massimiliano Alegri también habrían cumplido sus ciclos en Milan y Juventus.

En el Rossoneri, Stefano Pioli ya habría cumplido su ciclo, y si bien el equipo está segundo en la tabla, el título del Intery las dos derrotas en el Derbi esta temporada marcan que hay una importante diferencia entre los clubes de la ciudad.

Por su parte, Juventus apostó por una segunda etapa de Massimiliano Allegri en el club. Pero desde su llegada en 2021, la Vecchia Signora no ha conseguido ningún título. Esto marca un contraste importante con la primera etapa del entrenador, que se encargó de ganar cinco títulos de Serie A y cuatro Coppa Italia de forma consecutiva entre 2014 y 2019.