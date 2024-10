El ex Real Madrid contó que el brasileño evitaba la balanza porque sabía que no iba a dar con los límites impuestos por Fabio Capello.

No era ejemplo para Gago en el Real Madrid: el crack brasileño que "no quería pesarse" a pesar de las exigencias de Capello

Fernando Gago asumió como entrenador de Boca este lunes 14 de octubre. Ya dirigió su primer entrenamiento en el predio de Ezeiza y brindó su primera conferencia de prensa en la Bombonera, en la que le consultaron como serán las formas de su gestión con el plantel, en medio de los comentarios sobre su particular obsesión por el peso de cada uno de los jugadores.

Resulta que en su etapa en Racing, la prensa que sigue el día a día de la Academia instaló que Pintita sube a la balanza a sus futbolistas para controlar la alimentación, una técnica que le copió al italiano Fabio Capello, su técnico en el Real Madrid apenas desembarcó en la Casa Blanca allá por la temporada 20206/2007.

Y al respecto, el que contó una anécdota de esta técnica peculiar fue Guti en el programa de la tv española El Chiringuito. “Todos los días llegábamos y estaba Fabio Capello con la hoja y te tenías que pesar”, contó el exmediocampista del Merengue, que hoy cumple labores como panelista en el programa de mayor audiencia del país ibérico.

“¿Si te pasabas medio kilo? Se lo decía personalmente a los que se pasaban, y había algunos que sí se pasaban”, soltó Guti, que con esta frase enseguida generó las especulaciones del resto de los integrantes del programa que terminaron dando con el nombre de quien no daba con los límites de peso impuestos por Fabio Capello.

Fernando Gago con Fabio Capello en 2007. Getty Images.

Claro, es un tema que con el paso del tiempo llegaron a hacer referencia todos lo implicados. Mientras Capello decía que pesaba a todos, O Fenómeno contó que el italiano le dejaba esquivar la balanza porque sabía que se iba a pasar. Además, dentro de la cancha, no parecía influir demasiado porque su juego siempre estuvo al nivel del Real Madrid.

“Sí, Ronaldo Nazario decía que no se pesaba. Es la realidad. Y ya está… y no se pesaba. Capello podía decir lo que quisiera, pero él no se pesaba. Y no pasa nada“, declaró Guti.

El paso de Fernando Gago por el Real Madrid

Fernando Gago llegó al Real Madrid en medio de la temporada 2006/2007, luego de la recordada definición del Torneo Apertura 2006 entre Boca y Estudiantes. Acompañado por Gonzalo Higuaín, Pintita estuvo cinco años y medio en la Casa Blanca, en los que acumuló 121 partidos con los que registró un gol y 12 asistencias.

Durante esa época formó parte del plantel campeón de LaLiga 2006/2007 y 2007/2008, la Supercopa de España 2008 y Copa del Rey 2011. Luego de esta última consagración saltó a la Serie A para vestir la camiseta de la Roma.