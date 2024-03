Tras la goleada ante El Salvador, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica en el segundo y último compromiso de esta Fecha FIFA. Alexis Mac Allister, que ingresó desde el banco en el primer duelo, formaría parte de los titulares ante los Ticos.

De cara al martes, el mediocampista de Liverpool le concedió una entrevista a ESPN en la que contó sobre la convivencia con sus compañeros en la Premier League. Al igual que hace algunas semanas, el campeón del mundo hizo hincapié en los comentarios que le hacen los Reds sobre Boca.

“Alisson siempre me dijo que el sueño de él era jugar en La Bombonera, con él hablamos bastante“, explicó Mac Allister sobre el arquero brasileño, algo que había compartido con anterioridad. Pero ahora profundizó y conectó a más compañeros con el Xeneize.

“Después, los sudamericanos también. Lucho Díaz por ejemplo, él jugó con Junior en La Bombonera y siempre me pregunta o me cuenta su experiencia. También me cargan un poco. Algunos se hacen los hinchas de River para llevarme un poco la contra. Pero bien, preguntan bastante“, explicó.

Y se extendió sobre su deseo de ponerle a alguno la camiseta azul y oro en el futuro: “Sobre todo a los sudamericanos les digo (que vengan a Boca). A los europeos decirles que vayan a Argentina se complica un poco hoy por hoy. Pero los sudamericanos sí, con algunos decimos ‘vamos a volver juntos’, ‘volvemos para Boca’, pero está difícil. Están todos muy identificados con sus clubes, sus países. Ojalá algún día puedan jugar para Boca, pero eso lo veremos“

Mac Allister defendió la dificultad del fútbol europeo

El volante respondió al debate sobre las diferencias del fútbol en el viejo continente y en Argentina: “El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar. Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá?. No es tan fácil”.

Los números de Alexis Mac Allister en Liverpool

Tras su exitoso paso por Brighton, el ex Boca y Argentinos Juniors atraviesa su primera temporada con los Reds, que le dieron la ‘10‘. En total, ya afrontó 34 compromisos entre todas las competencias y convirtió 5 goles.