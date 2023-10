El pasado viernes por la mañana, una noticia vinculada a un campeón del mundo sacudió al mundo del fútbol. Es que desde España revelaron que Alejandro Gómez había dado positivo en doping en un testeo realizado en Sevilla en noviembre de 2022, a escasos días del inicio del Mundial. Luego de haberse marchado como agente libre del cuadro andaluz en junio de este año, hace escasas semanas se hizo oficial su regreso al fútbol italiano al firmar con el Monza.

Sin embargo, luego de haber disputado solo dos encuentros en el equipo del norte de Italia, cayó la sanción por dopaje en donde se daba por hecho una sanción por dos años en donde no podrá ejercer el deporte de manera profesional ya que el estudio confirmaba que la sustancia consumida atentaba contra la legítima competitividad pese a haberla ingerido en un jarabe para la tos de su hijo, como él mismo sentenció como también señalaban periodistas allegados al Papu.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, Papu Gómez rompió el silencio con un comunicado en sus redes sociales. Allí, expresó: “Confirmo que en el día de ayer me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años“.

Entre otras cuestiones que detalló en el mensaje, el ex Atalanta y San Lorenzo soltó: “Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida“.

Siguiendo por esta línea, Papu Gómez esbozó la nula intencionalidad de consumir una sustancia ilegal para el deporte al expresar: “La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber ingerido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cucharada del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obtante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol“.

Además, el porteño detalló que apelará mediante abogados para buscar bajar la sanción: “Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa“.

Para terminar el comunicado, Alejandro Gómez cerró: “Quiero agradecer a todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional“.

¿Qué es la Terbutalina, la sustancia por la que se le dio al sanción al Papu Gómez?

Según la definición del portal Medicine Plus, “la Terbutalina se usa para prevenir y tratar la sibilancia, la falta de aire y las dificultades para respirar provocadas por el asma, la bronquitis crónica y el enfisema“.

En este contexto, el medio Relevo -quienes tuvieron la primicia del doping positivo, detallaron que “la sustancia permite a quienes la ingieren un mayor aporte sanguíneo y recuperarse más rápido luego de la realización de un esfuerzo intenso“, y que “en el caso específico de la Terbutalina no hay un mínimo permitido y su consumo, por mínimo que sea, se considera positivo“.

¿Se retira el Papu Gómez tras dar positivo en doping?

Antes de firmar contrato con el Monza, Papu Gómez ya había coqueteado con considerar retirarse si no aparecían ofertas desde Europa, ya que su deseo era mantenerse en el viejo continente. Incluso, confirmó que tuvo propuestas en América y Arabia pero las rechazó. Tras confirmarse su sanción por doping, trascendió que una de sus posibles decisiones a corto plazo sería colgar los botines, aunque en su comunicado afirmó que apelaría para que se reduzca la suspensión.