El doping positivo y la suspensión de dos años para Alejandro Gómez es otro golpazo para una carrera que pegó un giro muy abrupto post Qatar 2022. El Papu pasó de casi tocar el cielo con las manos a pensar seriamente en el retiro a sus 36 años. Un caso que da para el análisis.

El volante ofensivo fue titular en dos de los siete partidos de la Albiceleste en Doha, aunque terminó afuera del banco en los últimos dos. De ahí en adelante no volvió a ser convocado, terminó su vínculo con el Sevilla, pasó un largo tiempo sin club y aterrizó en el Monza, donde apenas sumó 40 minutos antes de ser sancionado. ¿Cómo cambió tanto el panorama en poco tiempo?

La salida del Papu Gómez de la Selección Argentina y los rumores de brujería

En el medio de los rumores que despertaban las pocas interacciones que tenía con los otros campeones del mundo, Scaloni dejó afuera al jugador de la primera convocatoria post Qatar, en la que sí estuvieron presentes los otros 25 de la lista. En ese momento, la versión era que Jorge Sampaoli (DT del Sevilla en ese entonces) no lo había dejado venir. Sin embargo, lo más llamativo fue que ningún jugador lo hizo parte, sin menciones en los micrófonos ni en las redes.

A partir de ahí, una historia que parecía ridícula empezó a tomar fuerza. La prensa empezó a hablar de una supuesta “magia negra” que le habría hecho a Lo Celso antes de la Copa del Mundo, lo que habría significado una ruptura con todo el plantel argentino. En aquel momento, ningún protagonista salió a aclarar ni a desmentir el asunto. Sea cierto el rumor o no, queda claro que algo se rompió.

¿Por qué borraron al Papu Gómez?

Cuando fue consultado por su decisión de darlo de baja, Scaloni solo dijo que se trataba por cuestiones físicas: “Es una lástima. El Papu merecía estar acá. Su club, creo que, a buen criterio, no lo deja venir por la lesión y es entendible”. No lo llamó nunca más.

A partir de esta noticia del doping, surge el interrogante de si esto podría tener que ver con su repentina salida del seleccionado, teniendo en cuenta que el jugador disputó el Mundial sabiendo que era positivo. Por ahora, ninguna de las partes salió a hablar del hecho.

Paredes, el primero en hablar del Papu Gómez

Varios meses después, el ex-Boca, que comía caramelos con el Papu y De Paul como cábala, habló de la situación. “Es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué, pero no, no pasó nada”, fue lo único que declaró el 5, que no profundizó a la hora de hablar de Gómez.

“Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola“, cerró. No volvió a mencionar al Papu.

¿Le pueden sacar la medalla de campeón del mundo a Papu Gómez?

Si bien este positivo no afecta en absoluto a la Selección Argentina ni lo expone a sanciones, este caso sí puede traerle más consecuencias al Papu Gómez. El Código Mundial Antidopaje lo explica en su artículo 10:

“Además de la Anulación automática de los resultados obtenidos en la Competición durante la cual se haya detectado una Muestra positiva en virtud del artículo 9, todos los demás resultados referentes a Competiciones del Deportista que se obtengan a partir de la fecha en que se recogió una Muestra positiva (Durante la Competición o Fuera de Competición), o de la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, también desde el inicio de cualquier periodo de Inhabilitación o Suspensión Provisional, serán anulados, con todas las Sanciones que se deriven de ello, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad”.

De esta manera, tanto la medalla de campeón del mundo como la de la UEFA Europa League podrían ser retiradas.