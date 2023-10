Semanas después de haber firmado contrato con el Monza de Italia, Alejandro Gómez recibe un durísimo revés. Tras haber dado positivo en un control antidoping hecho en noviembre de 2022, el campeón del mundo fue castigado con 2 años de suspensión.

La primicia la informó el medio español Relevo. El control se había hecho pocos días antes del inicio del Mundial, cuando el Papu todavía estaba en Sevilla. Tras el resultado, el ex-Arsenal argumentó que “tomó un jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club”. Dicho medicamento tenía una sustancia prohibida.

El doping positivo no toma por sorpresa al jugador, que ya había sido informado hace varios meses. De hecho, la inminente sanción hizo que no renovara con el Sevilla y se complicaran las negociaciones con los equipos que le pretendían. El Monza asumió el riesgo y ahora no podrá contar con él.

A 4 meses de cumplir 36 años, la sanción pone en suspenso la carrera del Papu, quien hace algunas semanas había confesado que analizaba retirarse si no encontraba club. Una durísima noticia para el ex-Selección Argentina.

Qué había dicho el Papu Gómez sobre el retiro

“Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, había declarado el jugador hace algunas semanas en Eco Di Bergamo y agregó: “Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme”.

“Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista. Me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”, cerró.

¿Cuántos partidos llegó a jugar Papu Gómez en Monza?

Después del revuelo que generó la llegada del campeón del mundo al Monza, su participación en el equipo terminó siendo escasa.

Debutó el pasado dos de octubre, sumando apenas 15 minutos en el triunfo de su equipo ante Sassuolo. Días después, ingresó en la goleada 3 a 0 al Salernitana, sumando otros 25′ en el campo de juego.

Papu Gómez en la Selección Argentina: títulos y estadísticas

El mediocampista ofensivo, que no fue convocado más desde la Copa del Mundo, cerró su ciclo en la Selección Argentina con 17 partidos jugados. Gómez anotó 3 goles y dio 4 asistencias con la Albiceleste.

Además, participó en las tres competiciones que ganó la Scaloneta en el último tiempo: Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.