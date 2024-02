José Mourinho es uno de los entrenadores más carismáticos y competentes de todos los tiempos. Muchos lo adoran, otros lo detestan, pero lo cierto es que ‘The Special One’ no deja indiferente a nadie y aún menos a la prensa, a la cual parece manejar a su gusto.

O al menos así lo entiende Petr Cech, el histórico portero del Chelsea, quien reveló en el podcast Monday Night Football, la estrategia que utilizaba Mou para manejar a la media inglesa. “Espero que no le moleste que lo cuente”, comenzó a relatar el checho.

“A veces venía al vestuario y nos decía ‘Muchachos, esto es lo que quiero. Esto es lo que realmente pienso. Esto es lo que realmente hago, pero voy a ir a la prensa y decir esto y aquello, así que no se sorprendan. Es sólo algo que quiero que escuchen. Quiero que tengan ese tipo de sensación sobre nosotros, porque esto es lo que quiero que hagan’“, explicó Cech, rememorando aquella época.

“Así que, a veces, lo que hacía era realmente planeado para sacarle la presión al equipo, jugar juegos mentales con el rival. Siempre estuvo un paso adelante en ese sentido“, reflexionó el arquero que, en su primera temporada, rompió el récord de vallas invictas en la Premier League.

Cech también contó cómo Mourinho motivaba a los jugadores

“Él [Mourinho] venía y les decía a los jugadores si los iba a necesitar o no”, reveló Cech. “Era otro aspecto donde también estaba un paso adelante”, afirmó y comenzó a relatar cómo manejaba el equipo. Previo a la Temporada 2005/06, las plantillas para los partidos eran de 16 jugadores, con los once titulares y apenas cinco suplentes. “Era más competitivo y había que saber manejar el plantel”, aseguró Cech.

“Entonces venía y le explicaba a los jugadores si iban a ser tenidos en cuenta o no, dependiendo el rival”, cuenta Petr. “Por ejemplo, a Makélélé le decía ‘No necesito un volante de contención, que es brillante defensivamente, si vamos a jugar contra un equipo defensivo y vamos a tener el balón el 90% del partido. Así que tomate un tiempo libre, voy a convocar a un delantero extra'”.

Aunque no era el único motivo por el cual podía dejar un futbolista fuera de la convocatoria: “Pero también podía venir y decirle a los jugadores ‘no vas a jugar porque no te lo mereces. No estás entrenando bien ni jugaste bien la última vez. Le voy a dar la oportunidad a alguien más'”, reveló Cech.

El Chelsea de Mourinho, un equipo histórico para la Premier League

La primera etapa de Mourinho en Chelsea, que es a la cual Cech hace referencia, fue notable. The Special One llegó a los Blues en 2004, y en su primera temporada logró conquistar la Premier League. Fue el primer título de liga inglesa en 50 años para los londinenses.

“Lo bueno es que siempre sabías dónde estabas y dejaba la vara a un nivel alto, que los jugadores adoptaban. Comenzaba así desde la pretemporada, en Chelsea la vara estaba realmente alta, y nunca dejó que caiga”, reconoció Cech, sobre la forma en que Mou manejaba el plantel.

Hoy en día José Mourinho se encuentra sin equipo, aunque varias opciones han comenzado a aparecer como su nuevo destino, y regresar al Chelsea también suena como una posibilidad.