José Mourinho es uno de los entrenadores más laureados y destacados del Siglo XXI, y aunque su paso por la Roma terminó de manera un tanto abrupta, sigue siendo una figura reconocida. A raíz de ello, fue postulado como el “ideal” para dirigir a uno de los seleccionados más importantes del mundo.

Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y una fija en la Selección Inglesa durante gran parte de su carrera, se animó a postularlo para reemplazar a Gareth Southgate al mando de los Tres Leones: “No creo que la FA lo haga contrate a José Mourinho. Pero yo lo haría”, afirmó.

En una charla en el podcast Vibe with Five, Ferdinand aseguró que Mou sería el sucesor ideal de Southgate en el seleccionado. “Honestamente, no creo que la FA pase de Southgate a Mourinho. Es una diferencia demasiado grande en carácter y personalidad. No es algo que vaya a suceder”, reconoció el ex capitán de los Red Devils.

La selección inglesa es hoy por hoy una de las más importantes del mundo, y se encuentra tercera en el Ranking FIFA, sólo por detrás de Argentina y Francia, los últimos dos campeones del mundo. Además, es también el seleccionado más valioso del mundo, el valor de la selección absoluta de Inglaterra es de 1,15 mil millones de euros, por sobre los 1,09 mil millones de Brasil y los 1,06 mil millones de Francia, de acuerdo a Transfermarkt.

Inglaterra se quedará sin entrenador a fin de año

El contrato de Southgate con la FA finaliza en diciembre del 2024, ya que tiene un período de “enfriamiento” luego de la EURO 2024. Esto le permitirá al entrenador y a la Federación sentarse a hablar con el resultado del torneo continental ya puesto y limitar la sensación de urgencia de un nuevo seleccionador en caso de que las cosas no salgan como esperan.

La realidad indica que Southgate lidera el seleccionado desde septiembre del 2016, y con 91 partidos dirigidos se encuentra a 3 de alcanzar a Sir Bobby Robson y entrar en el Top 3 de seleccionadores con más partidos dirigidos en los Tres Leones.

Southgate estuvo cerca de dejar el seleccionado en varias ocasiones, con los decepcionantes resultados en Eurocopas, Nations League y Copas del Mundo. Sin embargo, su estilo y personalidad son exactamente lo que la FA busca en un entrenador y por eso se ha mantenido en el cargo.

A su contrato le restan 12 meses de vigencia y quedará esperar por cómo le vaya en la EURO 2024 para ver qué sucederá con él y con el cargo de seleccionador de Inglaterra en el futuro.

Las otras opciones de Mourinho

No caben dudas de que Mourinho tendrá varias ofertas al finalizar la temporada, por lo que una de sus opciones es esperar seis meses antes de iniciar un nuevo proceso. Sin embargo, son varias las opciones que tiene el portugués.

Para empezar, su agente Jorge Mendes ya lo ofreció a varios clubes, como Barcelona o Napoli, y también sonó como reemplazante de Eddie Howe en Newcastle, aunque las Urracas están en proceso de alivianar sus arcas, lo cual no les permitiría afrontar contratar a Mou.

Chelsea siempre es una posibilidad, aunque Pochettino está repuntando y tendrá la posibilidad de ganar su primer título con los Blues en la Carabao Cup. También ha surgido la posibilidad de Arabia Saudita, que sigue buscando figuras de renombre para potenciar su liga.

Lo cierto es que Mou nunca ha dirigido un seleccionado, y también podría ser un buen momento para iniciar su carrera como seleccionador, pero eso tendrá que verse una vez que se disputen los torneos continentales de mayor importancia, con la Copa América y EURO 2024 en el horizonte.