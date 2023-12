La salida de Enzo Fernández cuando apenas se llevaban disputados 32 minutos del primer tiempo del partido entre Chelsea y Newcastle por la Copa de la Liga de Inglaterra, con su equipo perdiendo 1-0, encendió todas las alarmas. Pochettino decidió reemplazarlo por Armando Borja, generando el desconcierto de los hinchas que no habían logrado identificar qué había sucedido con el mediocampista argentino.

Las lágrimas y el gesto de fastidio del jugador de la Selección Argentina, incluso cuando Los Blues no solo habían logrado igualar las acciones sino también sellar su clasificación a semifinales en la definición desde el punto penal, hizo sospechar que este podría haber sufrido una lesión de gravedad. Sin embargo, el propio entrenador minimizó lo sucedido en diálogo con la prensa inglesa.

“Estaba enfermo. No se sentía bien antes del partido y luego, cuando empezó a jugar, las cosas no estaban yendo bien. Pidió salir porque no se sentía bien. Lo intentó, quería jugar, ver si le iba bien. Pero no le estaba yendo tan bien y por eso parecía molesto”, dijo Mauricio Pochettino.

Pero las palabras del entrenador no terminan de coincidir con la frustración de Enzo Fernández y en Inglaterra no tardaron en señalar que podía haber algo más en esa variante, ligado a una pubalgia con la que el jugador viene lidiando desde hace un tiempo. Además, el hecho de que tuviese programado estudios médicos para este miércoles hace suponer que su salida tuvo que ver con algo más que un malestar.

¿Qué es la pubalgia?

Es un cuadro doloroso que se genera en la región de la pelvis y que tiene relación con una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior del pubis y de la musculatura aductora que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior de este mismo hueso.

Lo que vuelve a esta lesión una auténtica molestia para los deportistas es que si bien hay diferentes tratamientos para la misma, no existe un tiempo exacto de recuperación como en el caso de otras lesiones. Puede irse con reposo, electroterapia, antinflamatorios y masajes; puede permitir jugar incluso con cierto grado de dolor, pero también puede permanecer en el tiempo, por largos períodos, al punto de requerir incluso una intervención quirúrgica.

¿Cuándo podría volver a jugar Enzo Fernández?

Su presencia o no en el próximo compromiso de Chelsea, el domingo 24 de diciembre ante Wolverhampton por la Premier League, será clave para determinar si Enzo Fernández solo tuvo un malestar como expresó Mauricio Pochettino o si realmente se agudizó esa lesión con la que venía lidiando en los últimos encuentros.

Sin competencia con la Selección Argentina por el momento

A pesar de que en marzo del 2024 habrá fecha FIFA, la Selección Argentina no tiene rival confirmado. Entre junio y julio se disputará la Copa América, es decir los primeros encuentros oficiales confirmados para el equipo que todavía comanda Lionel Scaloni; y en septiembre se reanudarán las Eliminatorias de CONMEBOL.