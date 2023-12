Qué hicieron Messi, Haaland y Mbappé para ganar el premio The Best 2023

Los Premios The Best fueron iniciados por la FIFA para separarse de France Football y del Ballon D’Or, y busca reconocer a los mejores jugadores del mundo durante cada temporada, aunque lo hace con reglas un tanto particulares. Y, en este caso, Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé integran la lista corta a Jugador Masculino del Año.

Messi se quedó con el Balón de Oro, el octavo en su carrera, pero pensar que por ello se quedará con el Premio The Best 2023 es totalmente erróneo, especialmente por las reglas que pone la FIFA para otorgar este galardón al mejor futbolista del año.

Y es que el período que la FIFA evalúa para el Premio The Best 2023 comenzó el 19 de diciembre del 2022, y terminó el 20 de agosto del 2023. Con esto en mente, lo sucedido en Qatar 2022 no entra dentro de lo apreciado para tomar la decisión.

Es por ello que en Bolavip te hemos preparado una lista con los logros obtenidos por Messi, Mbappé y Haaland en este tiempo, los cuales puede inclinar la balanza para definir al ganador de The Best 2023.

¿Qué hicieron Messi, Haaland y Mbappé para ganar The Best 2023?

LOS LOGROS DE HAALAND

Erling Haaland puede ser quien tenga más chances de ganar el Premio The Best 2023, puesto que desde diciembre del 2022 hasta agosto del 2023 cuenta con varias distinciones individuales y con el Manchester City.

Los Citizens ganaron la Champions League, Premier League y FA Cup, el famoso “trébol”, con el noruego como actor principal de cada uno de los logros con sus goles. Haaland fue Bota de Oro de la temporada, con 36 tantos en la Premier League, marca que rompió cualquier récord jamás visto en la primera división inglesa. Además, fue MVP de la Premier League, y máximo goleador de la Champions.

LOS LOGROS DE MESSI

Si descontamos el Mundial, estamos sacando lo más destacado que hizo Lionel Messi durante la última temporada, por lo que sus chances se reducen notablemente con respecto a los otros dos candidatos.

Aún así, Messi fue el máximo asistidor y entró en el XI Ideal de la Ligue 1 antes de dejar el PSG con un nuevo título de liga a finales de junio. Por otra parte, su impacto en Estados Unidos fue inmediato, y tras llegar al Inter Miami, lideró al club de la Florida al primer título de su historia, con 10 tantos y la conquista de la Leagues Cup.

Pero la importancia de Messi no sólo pasó por lo hecho dentro del campo, sino el impacto radical que generó en Estados Unidos, donde el fútbol creció en popularidad como nunca antes y hoy es una de las ligas más vistas del mundo.

LOS LOGROS DE MBAPPÉ

En cuanto al francés, también hay que descontar su actuación en Qatar 2022, donde lideró a Francia a una nueva final, siendo el goleador de la competición y anotando un hat-trick en la final.

Aún así, cuenta con el título de la Ligue 1 en su palmarés, tal y como sucede con Messi, pero a ello hay que sumarle que fue el goleador de la Ligue 1 con 29 tantos y el MVP de la liga. Para cerrar, en 2023 se convirtió en el goleador histórico del Paris Saint-Germain, con el cual suma 230 goles hasta la fecha.

¿Cuándo es la gala de The Best 2023?

Los Premios The Best 2023 organizados por la FIFA se celebrará el próximo 15 de enero de 2024 en una gala que tendrá lugar en Londres, capital de Inglaterra y que premiará a los futbolistas, entrenadores y personalidades referidas al fútbol por sus actuaciones durante la última temporada.