Qué pasa si hoy Manchester City gana, empata o pierde vs Tottenham por la Premier League

Tottenham Hotspur y Manchester City se verán las caras este martes en el partido pendiente de la Fecha 34 de la Premier League, el cual pondrá tanto a Spurs como a Citizens al día con el calendario, a falta de una fecha para el final de la competición.

Manchester City visita el norte de Londres con la necesidad de un triunfo para pasar al frente en la tabla de posiciones, y encarar la última fecha con la posibilidad de ser campeón.

La tarea no será sencilla, ya que los dirigidos por Pep Guardiola llevan cinco años sin conseguir un triunfo de visita ante Tottenham. El último triunfo por Premier League como visitante ante Tottenham fue cuando los Spurs jugaban en Wembley, mientras se construía el Tottenham Hotspur Stadium, en 2019.

Riyad Mahrez convirtió el único gol del partido a los 6 minutos de juego. Desde entonces, no sólo que el Manchester City no pudo ganarle nuevamente a Tottenham como visitante por Premier League, sino que no le ha vuelto a convertir un gol. Eso sí, el enfrentamiento más reciente fue triunfo del City por 1 a 0 (gol de Aké) en ese estadio, en un partido de FA Cup.

Riyad Mahrez convirtió el último gol del City como visitante ante Tottenham por Premier League, en 2019.

Qué pasa si Manchester City le gana al Tottenham

Si Manchester City consigue un triunfo en la casa del Tottenham logrará retomar la cima de la Premier League, con 88 puntos, dos más que el Arsenal. Además, logrará -al menos- recortar la diferencia de gol que favorece a los Gunners por tres tantos, en caso de que la definición de la Premier League llegue a darse por esa vía.

Qué pasa si Manchester City pierde ante Tottenham

En caso de un triunfo de los Spurs, éstos dejarán a sus rivales de toda la vida en la cima de la tabla de la Premier League, un punto por delante del City. Arsenal tendrá 86 y los dirigidos por Pep Guardiola, 85.

Qué pasa si Manchester City y Tottenham empatan

En caso de empate, el Manchester City igualará la cantidad de puntos del Arsenal (86) en la cima de la Premier League. Eso sí, los dirigidos por Mikel Arteta seguirán como líderes de cara a la última fecha, con tres goles de ventaja en la diferencia de gol.

Esos son los tres posibles escenarios con los que la Premier League puede ingresar a la última fecha de competencia, en la cual todos los partidos se disputarán el domingo al mediodía. Arsenal recibirá al Everton y el Manchester City definirá en su casa ante el West Ham United.