Tras vencer por segunda vez consecutiva en la Copa América llega el momento de pensar nuevamente en el panorama de clubes. La Selección Argentina continúa de fiesta tras la conquista de los Estados Unidos mientras diversos clubes en el viejo continente sueñan con algunos de sus jugadores. Dos campeones de Lionel Scaloni ya tienen ofertas de tanto Italia como España para cambiar de aires más pronto que tarde.

Hablamos de una ventana de movimiento de jugadores con menos transferencias que en el último tiempo. La subida de sueldos de los jugadores e igualmente las consecuencias que todavía se arrastran de ítems como la pandemia han marcado las primeras cuatro semanas de un mercado donde ni mucho menos se han invertido las sumas del pasado. A falta de un mes para el cierre y en clave Selección Argentina, nombres como Nicolás González o Guido Rodríguez son noticia ahora mismo

“En esta vida nada es descartable, menos con él, con un jugador que conocemos y que sigue sin equipo. No sabemos lo que pasará en el futuro”, declaraba en las últimas horas Manuel Pellegrini como entrenador del Real Betis. Una entidad donde el ex volante de River Plate terminó su contrato el pasado 30 de junio y donde ni mucho menos descartan la posibilidad de reincorporarse con un nuevo contrato. No olvidemos que Rodríguez tenía un acuerdo con Barcelona hasta el mes de mayo que finalmente no llegó a buen puerto por falta de garantías económicas en el Camp Nou. Volver a Sevilla no parece un imposible.

¿Y Nico González? Pues La Gazzetta dello Sport afirma que podríamos verle en la próxima UEFA Champions League. Atalanta se encuentra en charlas ahora mismo con Fiorentina de cara a incorporar los servicios del extremo de la Selección Argentina de cara a la siguiente temporada. Si bien los montos de la operación no han trascendido, por Italia indican que Gian Piero Gasperini sueña con poder contar con el zurdo de cara a la Supercopa de Europa que tendrá lugar el próximo 14 de agosto frente al Real Madrid en la ciudad de Varsovia.

Nico González y Guido, con propuestas para cambiar de club en Europa: IMAGO

La Viola no bajará sus pretensiones por menos de los 24 millones de euros invertidos en Stuttgart años atrás. Son algunos de los primeros nombres que empiezan a sonar como fichajes en Europa tras la consecución de una Copa América donde la revalorización de los campeones en portales como Transfermarkt y similares ya se aprecia. A la espera de saber que ocurre con Julián Álvarez, el viejo continente se mueve por varios miembros de la Scaloneta.

Guido no cerraba la puerta antes de la Copa América

“Se habló mucho, yo también por respeto al Betis no quería hablar de más. Yo fui muy feliz en Betis. Ahora estoy llegando y tengo la cabeza en eso, en la familia y en la selección. Ya veremos lo que pasa en el futuro”, palabras del volante argentino en la previa del torneo continental. Tras caerse lo de Barcelona y de no ver movimientos de peso en Atlético de Madrid, el Villamarín vuelve a escena.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Restan seis compromisos en lo que queda de año para la Albiceleste. Todos por las Eliminatorias al Mundial 2026 y ante rivales de peso. Chile de local y visitante en Colombia por septiembre, recibir a Bolivia para después viajar a Venezuela por octubre y finalmente los choques en Asunción y recibiendo a Perú en noviembre, el fixture final para este 2024 de la selección de Scaloni.