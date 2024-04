El fichaje de Darwin Núñez le costó al Liverpool unas 85 millones de libras en el verano del 2022 y desde entonces sigue siendo una figura que causa controversia dentro del ambiente de los Reds. Hay quienes valoran su esfuerzo y lo consideran un delantero impecable, y también están aquellos que dejaron de ser pacientes y le exigen más.

Pues esta disputa no se da únicamente entre fanáticos del Liverpool, sino dentro de las altas esferas del club. Y es que, de acuerdo a los reportes del periódico británico The Times, hubo una pelea interna entre Jürgen Klopp y la dirigencia por el uruguayo.

Los reportes indican que esa pelea se dio durante aquel verano del 2022, cuando el club tenía que optar por un nombre para reforzar la ofensiva. Darwin era el ideal para Klopp, que luchó con uñas y dientes por ficharlo, mientras que los directivos tenían en mente otra opción: Christopher Nkunku, hoy en Chelsea.

Ni Darwin ni Nkunku han podido explotar aún en la Premier League

Darwin Núñez genera controversia entre los fanáticos y dirigentes en Liverpool.

La realidad indica que el uruguayo fichó por el Liverpool en 82 millones, y que los Blues se gastaron unos 53 millones en el francés. Sin embargo, ninguno de los dos ha podido liderar a sus equipos.

Darwin acumula 33 goles en 92 presencias con la camiseta de los Reds, pero ha fallado múltiples ocasiones claras de gol y el Liverpool hoy podría tener algunos puntos más de haber convertido esos tantos. Lo mismo en la pasada temporada.

Por su parte, Nkunku inició la pretemporada con el Chelsea como el gran líder futbolístico del equipo. Sin embargo, una lesión lo hizo pasar por el quirófano y desde su regreso, no ha parado de lidiar con molestias musculares.

Nkunku pasó más tiempo en el fisio que en el campo de juego desde que llegó al Chelsea.

El francés suma apenas 10 partidos jugados bajo el mando de Mauricio Pochettino, y anotó 2 goles en esas presentaciones. Pero claro, venía de ser figura en la Bundesliga, MVP de temporada y autor de 70 goles en 172 partidos con el RB Leipzig.

Las críticas a Darwin Núñez por parte de una leyenda de Liverpool

El Liverpool inició el mes de marzo como líder de la Premier League, en Cuartos de Final de la FA Cup y también en Cuartos de Final de la Europa League. Sin embargo, al día de hoy ninguno de esos objetivos parece que vaya a hacerse realidad.

Los Reds quedaron fuera de la FA Cup a manos del Manchester United, de la competición europea contra Atalantay perdieron un par de escalones en la pelea contra Arsenal y Manchester City en la Premier League. Y Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, apuntó contra Darwin Núñez.

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, apuntó contra Darwin.

“Creo que estamos en una etapa donde ya sabemos lo que [Darwin] Núñez puede dar. Se entrega al completo, corre, causa problemas, convierte goles raros y da algunas asistencias. Pero, luego de dos años y con el Liverpool luchando el título esta temporada, necesitas que convierta en Old Trafford, en Goodison Park o en Atalanta“, reflexionó Carragher.

“Ya no estamos en octubre o noviembre. Estamos en el final de la temporada, de la lucha por el título. No creo que haya habido una mejora sustancial en su juego luego de estos dos primeros años. No creo que sea un jugador que permita ganar los títulos más importantes, así que debería tomarse una fuerte decisión al respecto”, completó. Con ello dejó entrever las intenciones de transferirlo e ir en busca de otro delantero centro.

Jürgen Klopp se irá este verano del Liverpool y el delantero de 24 años ya no tendrá el sustento del alemán frente a la directiva. Es por ello que en el próximo mercado podríamos tener novedades con respecto a su futuro, dependiendo de la decisión del próximo entrenador.