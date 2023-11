El 2023 de Rodrigo Bentancur ha sido el más oscuro de su carrera y uno que querrá olvidar lo antes posible. Luego de superar una rotura de ligamentos en febrero, que lo tuvo fuera de las canchas por más de siete meses, ahora tendrá que reponerse de otro duro revés que lo tendrá fuera hasta 2024.

El volante uruguayo se mostró sumamente dolorido tras la entrada que recibió por parte de Matthew Cash en el partido entre Tottenham y Aston Villa el pasado sábado. Tuvo que salir a la media hora de partido y no podía pisar con su pie derecho, y ahora finalmente descubrimos el motivo.

Este era su primer partido oficial como titular con los Spurs tras aquella lesión de ligamentos en su rodilla, y apenas había sumado algunos minutos en la doble fecha de eliminatorias con Uruguay.

El Tottenham informó que se trata de una lesión ligamentaria en su tobillo, y que lo tendrá fuera de las canchas entre ocho y diez semanas, por lo que hablamos de dos a dos meses y medio de recuperación.

Los partidos que se perderá Bentancur con su lesión

La época invernal en el Reino Unido (diciembre-febrero) es generalmente en la que los equipos de la Premier League tienen su mayor carga de partidos. Es por ello que Rodrigo Bentancur se perdería una buena cantidad de encuentros con Tottenham si su regreso esta pactado recién para mediados de febrero.

De acuerdo a los tiempos estimados de su recuperación estamos hablando de hasta quince partidos que se podría perder Bentancur, incluyendo 13 encuentros de Premier League y 2 potenciales partidos por FA Cup.

El más próximo será el de Manchester City, rival del Tottenham por Premier League este sábado. A ese encuentro se le sumarían los partidos frente a West Ham, Newcastle, Nottinham Forest, Everton, Brighton y Bournemouth, que son los pactados hasta fin de año.

En 2024, Tottenham no contaría con el uruguayo para jugar la Tercera Ronda de FA Cup -y la potencial cuarta ronda en caso de clasificar-. Tampoco estaría disponible para jugar por Premier League contra Manchester United, Brentford, Everton, Brighton, Wolverhampthon y Chelsea.

Tottenham, con la enfermería repleta

El gran inicio de temporada de los de Ange Postecoglou y compañía ha sido mermado por las lesiones. El Tottenham perdió el liderato de la Premier League y suma tres derrotas consecutivas (1-4 vs Chelsea; 1-2 vs Wolves; 1-2 vs Villa) y las ausencias de sus titulares han tenido mucho que ver.

Más allá de la sanción de Cristian ‘Cuti’ Romero, el Tottenham extraña a Micky Van de Ven, quien está fuera con un desgarro, a James Maddison, que sufrió una lesión similar a la de Bentancur y Pape Matar Sarr, otro de los volantes titulares.

Además, Richarlison se operó de una molestia en su ingle, Ivan Perisic no volverá hasta fin de temporada tras romperse los ligamentos y Manor Solomon también ha tenido una lesión meniscal. Con todo esto, el Tottenham atraviesa un durísimo momento con las lesiones de jugadores clave en la época de mayor carga de partidos de toda la temporada.