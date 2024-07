Bélgica aún no se ha lucido de la manera esperada en esta Eurocopa 2024 y, para colmo, en los octavos de final le tocó un cruce complicado al tener que verse las caras con la Francia de Didier Deschamps y Kylian Mbappé en Düsseldorf. A pesar del irregular camino del conjunto belga por el certamen continental, Kevin de Bruyne está siendo una de las figuras de su equipo generando creación de juego con sus pases y su liderazgo.

Y si bien su enfoque principal está puesto en lograr el pase a cuartos de final de la Euro con su seleccionado, lo cierto es que desde la concentración de Bélgica, el propio KDB habló acerca de su futuro inmediato a nivel clubes, ya que se ha puesto en duda su continuidad en el Manchester City.

Rodeado de rumores que lo vinculan con Arabia Saudita, con clubes como el Al-Ittihad o Al-Hilal, el mediapunta multicampeón con el conjunto inglés se refirió a lo que será su carrera post Eurocopa, sentenciando que se quedará en Mánchester al menos un tiempo más.

En diálogo con HLN, De Bruyne soltó: “¿Quedarme en el City? Sí, sí… He leído muchos titulares sobre un traslado a Arabia Saudí, pero no he hablado con nadie. Si hay una buena oferta y le dices a Pep que quieres irte entonces es posible. Esto puede ser diferente en otros clubes. Pero nunca he indicado que quiero irme“.

Respecto a los millones que puedan tentarlo desde Arabia para marcharse del vigente campeón de la Premier League, KDB dio una categórica respuesta: “Tengo dinero más que suficiente. Pero si llega una cantidad absurda que sea también para mi familia, mis parientes, mis nietos, mis bisnietos y mis amigos…“. Así, De Bruyne lo dejó claro: no se irá del Manchester City, a menos que reciba una oferta récord desde el fútbol árabe.

La frase de Kevin de Bruyne sobre el fútbol árabe de hace meses

Hace poco menos de un mes, el volante belga se refirió a la chance de recalar en la Saudi Pro League en un futuro no muy lejano. “¿Arabia? A mi edad tienes que estar abierto a todo”, afirmó Kevin De Bruyne. “Estamos hablando de una increíble cantidad de dinero y en la última parte de mi carrera. Es algo en lo que debes pensar”, agregó.

“Si juego en Arabia por dos años ganaré una suma increíble. Llevo 15 años en el fútbol y es probable que todavía no haya alcanzado esa suma”, admitió De Bruyne reconociendo que el dinero que le pueden ofrecer los jeques alcanzaría sumas astronómicas.

Así fue la fase de grupos de Bélgica

La presentación en la Eurocopa 2024 fue un verdadero trauma para los de Tedesco, que aspiraban a ser líderes de su zona y pelear en instancias tardías. Eslovaquia, con un gol a los 7 minutos, le ganó por la mínima. Luego, se recuperaron con una trabajada victoria por 2-0 ante Rumania con gritos de Tielemans y De Bruyne, en ambos extremos del partido. En la última, empataron sin goles ante Ucrania.

El bajo caudal de juego fue un problema a lo largo de los tres encuentros. A nivel individual, también destaca la sequía de su goleador histórico, Romelu Lukaku, que tuvo casi una decena de jugadas claras, pero no pudo capitalizar ninguna.

Manchester City buscaría a Florian Wirtz si Kevin de Bruyne decide su salida

Según trascendió en las últimas semanas, mediante el periodista Ekrem Konur en el medio Caught Offside, Manchester City planea ofertar 150 millones de euros por Florian Wirtz, la figura del Bayer Leverkusen histórico de Xabi Alonso. El alemán de 21 años sumó 18 goles y 20 asistencias en los 49 partidos que disputó en la temporada 2023-24 y se encuentra siendo figura en Alemania en la Euro 2024, demostrando que dejó atrás una dura rotura de ligamentos cruzados.

Debido a su campaña en Leverkusen, Wirtz ya despertó interés en clubes como Real Madrid y otros gigantes, y se sumó el Manchester City a la puja por su pase. Según se supo, el conjunto ciudadano iría a la carga por él si finalmente se marcha Kevin de Bruyne, algo que por ahora no aparece en el radar.

El medio citado también indicó que el City buscará avanzar por Wirtz mientras se resuelve el futuro de KDB, ya que su vínculo con el club expira a mediados del 2025 y no hubo novedades acerca de la renovación de su contrato. Por eso, en los ciudadanos no descartan sumar al alemán en paralelo con la última temporada de De Bruyne.