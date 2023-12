La Eurocopa 2024 ya conoce todos sus grupos de competencia tras el sorteo realizado este sábado 2 de diciembre en la Elbphilharmonie de Hamburgo. El torneo, que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 14 de julio próximo, tendrá a Alemania como gran anfitrión. A continuación, hacemos un repaso por las zonas ya definidas.

Si bien no están definidas todas las selecciones participantes, ya que quedan tres lugares disponibles, a conocer en el repechaje del próximo año. Sin embargo, con las 21 selecciones que han clasificado se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos.

Formato de la Eurocopa 2024

Son 24 selecciones clasificadas las que participarán en la Eurocopa 2024. Se dividen en seis grupos de cuatro selecciones cada una. De ahí, los dos primeros de cada grupo pasarán a los octavos de final. En tanto, las cuatro terceras que tengan más puntos en dicha fase también avanzarán a las fases de eliminación directa.

Alemania, al ser anfitrión del torneo, es cabeza de serie. Los otros 20 combinados nacionales que ya están en la Euro quedaron definidos por las Eliminatorias. En tanto, los otros tres clasificados se conocerán por el repechaje, que se jugará en marzo de 2024 donde hay 12 selecciones con chances (Polonia, Estonia, Gales, Finlandia, Israel, Islandia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajstán).

Así se jugará el repechaje por los últimos tres lugares de la Eurocopa

Los 12 equipos que jugarán el repechaje para la Euro 2024 fueron elegidos de acuerdo a la clasificación general de la Liga de Naciones de la UEFA. El sorteo de este Play-off quedó definido el pasado 23 de noviembre en donde habrá tres rutas de dos semifinales cada una (seis semifinales en total), que definirán las tres finales en donde se conocerán las últimas selecciones para el torneo.

Repechaje A: Polonia vs. Estonia / Gales vs. Finlandia

Repechaje B: Israel vs. Islandia / Bosnia y Herzegovina vs. Ucrania

Repechaje C: Georgia vs. Luxemburgo / Grecia vs. Kazajistán

Así quedó el sorteo de la Eurocopa 2024

Así han quedado conformados los grupos de la Eurocopa 2024 con sus respectivas ubicaciones sorteadas.

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza.

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania.

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra.

Grupo D: Repechaje A, Países Bajos, Austria, Francia.

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Repechaje B.

Grupo F: Turquía, Repechaje C, Portugal, República Checa.

¿Cuál será el partido inaugural de la Eurocopa 2024?

Alemania ya estaba confirmado como anfitrión y la selección elegida para el partido inaugural de la Eurocopa 2024. Por tal motivo, fue ubicada como A1 en el sorteo. Se enfrenta en su primer juego al elegido en el sorteo como A2, que en este caso, fue Escocia.

Así, Alemania y Escocia se enfrentarán en el partido inaugural en el Munich Football Arena el 14 de junio de 2024. Cabe recordar que la final se jugará el 14 de julio en el Olympiastadion Berlin de la capital alemana.

¿Dónde y cuándo se jugará la Eurocopa 2024?

Alemania es el país anfitrión para la Eurocopa 2024, que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 14 de julio de dicho año. UEFA ya definió las 10 sedes en donde se jugará el torneo. Estas son:

Berlín: Olympiastadion Berlin (capacidad para 70.000 espectadores)

Colonia: Cologne Stadium (47.000 espectadores)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000 espectadores)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000 espectadores)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000 espectadores)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000 espectadores)

Hamburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000 espectadores)

Leipzig: Leipzig Stadium (42.000 espectadores)

Múnich: Munich Football Arena (67.000 espectadores)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000 espectadores)