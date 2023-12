El Manchester United no atraviesa sus mejores años. Esta temporada no es la excepción, ya que los Red Devils, de la mano de Erik ten Hag, no gozan de paz en los resultados y tampoco en el vestuario. De hecho, en las últimas horas, desde Ingaterra salió a la luz que el equipo que tiene a Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez en sus filas profundizó aún más su crisis.

En concreto, mientras en el plano de los resultados futbolísticos el United se encuentra casi afuera de la Champions League (necesita ganarle a Bayern Múnich y que Galatasaray y Copenhague empaten entre sí), eliminado de la Carabao Cup y séptimo en la Premier League a nueve puntos del líder -Arsenal-, lo extradeportivo tampoco ayuda ni un poco al equipo inglés, ya que explotó una bomba interna que detalla un vestuario completamente quebrado entre los jugadores y el entrenador neerlandés.

Según el portal Sky Sports, el desempeño reciente del equipo y los malos resultados que dejaron en esta compleja situación deportiva al United detonaron por completo la relación entre el plantel y Erik ten Hag, desatando un caos en el día a día del conjunto colorado de Manchester.

El medio aclara acerca de la situación lo siguiente: “Algunos jugadores están desconcertados. Ha perdido casi la mitad del vestuario. Muchos están descontentos con el estilo de juego. Sienten que los entrenamientos son demasiado intensos, que corren más de lo debido y no entienden el porqué“. Así, Sky Sports sacó a la luz que la relación entre el plantel y ten Hag está rota, algo que era cuestión de tiempo que suceda debido a las fuertes tensiones que ya existían entre las dos partes. Además, Sky Sports reveló que, tanto por este tema como por los resultados, en Manchester United se disminuye la confianza al entrenador.

Para colmo, este no es el único incoveniente que existe entre los jugadores y Erik ten Hag…

Jadon Sancho, Rapaël Varane y la relación con ten Hag: otro detonante en el vestuario del Manchester United

Jadon Sancho llegó al United a cambio de 85 millones de euros en 2021, y si bien no logró demostrar lo que sí supo hacer en el Borussia Dortmund, desde el arribo de Erik ten Hag al equipo perdió mucho más protagonismo. Incluso, esta temporada solo ha disputado 3 partidos y fue apartado del plantel por indisciplina. Con Raphaël Varane, debido a que atravesó una lesión y todavía no volvió a ver minutos, también hay cierto malestar puertas adentro.

En detalle, sobre esto Sky Sports destacó: “Algunos jugadores experimentados han conversado con Erik ten Hag sobre las falencias que perciben en el club. Han compartido sus vivencias en otros grandes equipos. Consideran que debería mostrar más sensibilidad, pero Erik es el jefe y marca la pauta. Va a seguir su estilo. Algunos jugadores creen que es demasiado rígido y no están contentos con el trato que ha recibido Jadon Sancho“. Arde el infierno de Manchester, y Erik ten Hag es el principal apuntado como responsable.