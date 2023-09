Mario Balotelli protagonizó un episodio muy curioso en plena transmisión de stream, al escuchar al agente e influencer Damiano Er Faina decir que Lautaro Martínez, capitán y goleador del Inter, tiene mayores cualidades técnicas que las que tenía Carlos Tevez, a quien enfrentó más de una vez en la Serie A y con quien compartió equipo en Manchester City.

Apenas escuchó esa comparación, el exdelantero de la Selección de Italia se quitó sus auriculares, abandonando su silla y la escena. “¡Bravo, Mario!”, lo alentó En3rix, un popular streamer italiano, quien compartió con él la opinión sobre ambos futbolistas.

Er Faina intentó continuar con su argumento al sostener que Tevez era dueño de mayor malicia, de una gran energía física, que corría más. “Yo no dije que fuera limitado”, intentó aclarar. Pero Balotelli ya no tenía demasiadas ganas de escuchar: “No podés decir estas cosas, por favor”, le reclamó reincorporándose a la transmisión.

“Ya no me importa el show en vivo, te juro que no me importa un carajo. Vos no podés decirme a mí una cosa así. Tevez es uno de los mejores atacantes que yo he visto en mi vida. No puedes decirlo. Estás diciendo una estupidez alucinante”, continuó.

Juntos, Carlos Tevez y Mario Balotelli conquistaron la FA Cup en la temporada 2010-2011, la Premier League en la temporada 2011-2012 y la Community Shield en 2012, siempre defendiendo la camiseta del Manchester City.

En Selección Argentina, Lautaro ya marcó diferencias

Un dato estadístico que favorece ampliamente a Lautaro Martínez en relación a Carlos Tevez tiene que ver a lo funcional que ha sido este a la Selección Argentina, habiendo marcado ya 21 goles en 48 partidos; además de conquistar Copa América, Finalissima y Mundial. Tevez disputó 76 partidos con la Selección mayor, que no contempla Juegos Olímpicos, y marcó 13 goles.

¿Cuántos goles lleva Lautaro Martínez en Inter?

Con Inter de Milán, Lautaro Martínez continúa haciendo méritos para ser considerados como uno de los mejores delanteros del fútbol europeo en la actualidad. En la presente temporada acumula 6 goles en 6 partidos; mientras que desde su llegada al club ya suma 108 tantos en 244 encuentros.