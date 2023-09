Regresó la tan atrapante Champions League, que inició con su fase de grupos, donde hubo partidos muy atractivos como fueron los casos de Manchester City vs. Estrella Roja, FC Barcelona vs. Royal Antwerp Football Club, Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund y SS Lazio vs. Atlético de Madrid.

Miles y miles de futbolistas formarán parte del máximo trofeo por excelencia, que cautiva a todo el planeta. Pero, más allá de que es la primera edición que no tiene a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, se supo qué puesto ubica uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina entre los más valiosos.

Si bien haremos foco en los 10 jugadores argentinos de mayor cotización en el mercado, hay uno de ellos que se mete entre los primeros 25: Lautaro Martínez . El delantero que defiende la camiseta de Inter de Milán se ubica en la 19° posición, según los datos que aportó Transfermarkt.

El sitio que se especializa en valores de mercado destacó al Toro como el argentino ‘más caro’ de esta edición de la Champions League , donde posee un precio de 85 millones de euros. Y solo está separado por 95 millones de los más valiosos: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

De los 10 futbolistas argentinos con mayor cotización, hay seis de ellos que lograron conquistar la última copa del mundo que se llevó a cabo en Medio Oriente y que generó que más de 5 millones de fanáticos argentinos invadieran las calles de la ciudad de Buenos Aires para celebrar la conquista: además del atacante nacido en Bahía Blanca, aparecen Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa.

Los 10 futbolistas argentinos más valiosos de la Champions League 2023-24

Lautaro Martínez: 85 millones de euros Julián Álvarez: 60 millones de euros Lisandro Martínez: 50 millones de euros Rodrigo De Paul: 40 millones de euros Nahuel Molina: 35 millones de euros Ángel Correa: 30 millones de euros Alejandro Garnacho: 25 millones de euros Facundo Medina: 22 millones de euros Mauro Icardi: 19 millones de euros Giovanni Simeone: 15 millones de euros

¿Cuántos goles lleva Lautaro Martínez en la temporada?

Aunque el último sábado ante a AC Milán se quedó con las ganas de anotar, Lautaro Martínez está teniendo una gran temporada goleadora con Inter de Milán: suma 5 en cuatro partidos disputados de Serie A.

¿Cuántos goles convirtió Julián Álvarez en la Champions League?

Hasta que comenzó el partido entre Manchester City y Estrella Roja, Julián Álvarez había marcado 3 goles en 10 partidos por Champions League.