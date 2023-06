En el estadio Atatürk Olimpiyat de Estambul, se disputaba una nueva final de la UEFA Champions League, que tuvo como protagonistas al Manchester City, quien iba por su primera Orejona y al Inter de Milán que buscaba su cuarta consagración, tras 13 años desde la última.

Tras 57 minutos en los que no ocurrieron grandes situaciones de gol, el Inter tuvo su primer acercamiento claro ante el arco defendido por Ederson, luego de un error en la salida del City que dejó a Lautaro Martínez mano a mano con el arquero brasileño.

En el mamo a mano contra el arquero, el delantero argentino, que tenía poco ángulo, definió abriendo el pie derecho, pero se encontró con una buena estirada de Ederson, que con su brazo izquierdo le negó la posibilidad de abrir el marcador.

Sergio Agüero y Carlos Tévez, ambos ex delanteros del equipo inglés, reaccionando el partido en vivo en Star Plus no podían creer la situación que no pudo aprovechar Lautaro. El Kun, quien iba por el City, se agarró la cabeza durante toda la jugada, mientras que el Apache en el momento de la definición no podía creer lo sucedido.