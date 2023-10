Ante uno de los peores equipos que tiene la Premier League en la temporada actual, el Aston Villa transitaba una cómoda victoria por 3-0 en la que el Dibu Martínez era un espectador de lujo con pocas intervenciones dentro del encuentro.

Una tranquilidad que increíblemente se terminó faltando diez minutos para el final del encuentro ya que el defensor Konsa Ngoyo quiso despejar y terminó tirandola por encima del Dibu. Una pelota que pegó en el travesaño y terminó revotando en la cabeza del argentino.

Sin poder controlar la situación como lo hizo a lo largo de todo el encuentro, que terminó con el 3-1 para los Villanos, Martínez terminó chocando la pelota en el rebote y así el Luton Town terminó encontrando el descuento en un partido que ya daba por perdido.

Con tres puntos claves para ir cerrando el primer tercio de la temporada, el Aston Villa llegó a 22 puntos y se posicionó quinto en la tabla de la Premier League a solo cuatro de un sorprendente Tottenham que lidera el torneo. En estos diez partidos, al Dibu Martínez le convirtieron 14 goles.

Emiliano Martínez estará en el Balón de Oro

Lamentablemente para Dibu Martínez, si bien la votación ya está realizada, este gol en contra que roza el blooper llegó tan solo un día antes de formar parte de los prestigiosos premios anuales que entrega la revista France Football a los mejores del año.

Para lo que se conoce como el guante de oro, la revista francesa realiza una votación separada a la del Balón de Oro para determinar quién fue el mejor arquero de la temporada. En esta terna, el argentino estará nominado junto a varias figuras mundiales.

Siendo el ganador del último premio The Best FIFA se especula con un gran resultado para Emiliano Martínez. Si bien no es seguro que pueda ganar, podría integrar el podio junto a grandes nombres como los de Ederson, Andre Onana, Thibaut Courtois o Marc-André Ter Stegen

El secreto sobre Dibu Martínez en Qatar que reveló Geronimo Rulli

En la previa a la entrega de este gran premio, es inevitable destacar la actuación de Emiliano Martínez en la Copa del Mundo de Qatar. Una que pudo tener un traspié ya que el arquero estuvo a nada de perderse la semifinal ante Croacia por un principio de desgarro.

Según contó Geronimo Rulli en las últimas horas, Emiliano Martínez sintió “un pinchazo” en la entrada en calor frente a los croatas: “‘Amigo, preparate porque sentí algo’. Me tiró, me pinchó, algo así’. Y bueno, hice la entrada en calor como si fuera a jugar, soltó el arquero.

Más allá de esto, Dibu Martínez terminó atajando y gracias al 3-0 de la Selección Argentina y las pocas ocasiones de Croacia, no tuvo mayores sobresaltos para poder llegar a la final con Francia sin ningún tipo de problemas físicos.