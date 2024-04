Barcelona atraviesa una temporada particular. Ya con la salida de Xavi Hernández confirmada para el momento en que la campaña finalice, y con escasas chances de ganar un título, los Culés se preparan para intentar darle pelea al Real Madrid a 8 fechas de la culminación de LaLiga y aspiran a sorprender en la Champions League corriendo como el menos favorito a pasar de ronda en los cuartos de final. Allí enfrentará al PSG de Kylian Mbappé, y en caso de avanzar de ronda se verán las caras con Atlético Madrid o Borussia Dortmund.

De yapa, Barcelona tampoco pudo lograr ninguno de los títulos nacionales esta temporada, ya que en la Supercopa cayó en la final con el Real Madrid, y en la Copa del Rey fue eliminado en cuartos de final ante Athletic Bilbao.

Lógicamente, el presente irregular del equipo de Xavi ha traído malestar en el público blaugrana, y en este contexto, en las últimas horas trascendió un video sobre una tensa situación vivida en plena calle entre un futbolista culé y un aficionado.

Es que Íñigo Martínez, defensor central con pasado en Real Sociedad y Athletic, se encontraba manejando por las calles de la ciudad catalana cuando un joven hincha de Barcelona lo insultó. El zaguero llegó a oirlo y, sin dudarlo, se bajó a increparlo. Toda la situación fue captada en video, y se llegaron a escuchar las frases dichas por Martínez hacia el juvenil barcelonista.

De manera furiosa, y señalándolo constantemente, el defensor blaugrana exclamó: “Que sea la última vez que me llamas tonto. ¿Has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas, eh, la última. Y tu amigo lo mismo. Que se la última, ¿haz oído o no? No te pases de chulo, eh. Me cago en dios“. Luego, Martínez se subió a su camioneta y siguió por su camino. Tensa situación por las calles de Barcelona.

¿Cuántos partidos disputó Íñigo Martínez en el Barcelona?

Desde su llegada procedente de Bilbao, el central lleva 19 partidos disputados con la camiseta de Barcelona. Cabe destacar que no es titular en la zaga, ya que actualmente es ocupada por el uruguayo Ronald Araujo y por el juvenil Pau Cubarsí. Igualmente, el pasado sábado sí jugó desde el inicio en el triunfo ante Las Palmas por 1 a 0 y vio la tarjeta amarilla.