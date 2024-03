Un par de semanas atrás, el Liverpool se consagró campeón de la Carabao Cup y Virgil Van Dijk fue el héroe ante Chelsea. Su gol les permitió levantar la copa de la liga inglesa, pero también sirvió como desahogo para el capitán de los Reds, que aprovechó para soltar toda la bronca que llevaba acumulando a lo largo de la temporada.

Van Dijk lanzó un comentario a la cámara de la transmisión oficial del partido luego del gol, donde gritó: “Y decían que estaba acabado”, a todos los que dudaban de él. Hoy, el líder del equipo dentro del campo reconoció que fue un error haber hecho ese comentario.

“Fue un error, no debí haber dicho eso”, reconoció Virgil en diálogo con el portal británico The Mirror. “Dejé que las emociones me controlen pero no quiero tener las intenciones equivocadas”, agregó.

“Eso fue parte de las emociones que salieron de mi porque había mucho pasando por mi cuerpo ese día. Mi temporada pasada fue decepcionante, no porque haya jugado mal, pero porque estuve por debajo de mis estándares y no fui consistente en cada partido”, explicó.

Van Dijk reconoce su crecimiento al recibir la cinta de capitán del Liverpool

“Comprendo todo el ruido que se generó alrededor de mi baja de rendimiento, y soy un humano, así que no soy inmune a todo ello”, continuó explicando Van Dijk, todavía enfocado en lo sucedido en la final de la Carabao Cup. “Hubo emociones que no pude controlar, pero hoy reconozco que no debí haber dicho eso”, cerró al respecto.

Tras la salida de Jordan Henderson del equipo al finalizar la pasada temporada, Jurgen Klopp decidió entregarle la cinta de capitán a Virgil Van Dijk, quien venía de una temporada en la que no había estado al mismo nivel que mostró previamente.

Luego de ello se refirió justamente a la decisión de Klopp de darle la cinta de capitán y cómo eso ha provocado un crecimiento notable en su juego: “Esta temporada me siento muy cómodo en todos los aspectos. La confianza te da un empuje adicional, pero creo que en general he hecho un gran crecimiento”, declaró.

“El otro día el entrenador comentó que no sólo se trata de portar el brazalete, y eso me hizo notar varias cosas. Me siento cómodo con la responsabilidad que tengo ahora y disfruto cada partido”, agregó.

El líder del Liverpool dentro del campo

Desde que el Liverpool pagó esos 75 millones de euros por él, Virgil Van Dijk no ha hecho más que demostrar que valió cada centavo. El neerlandés fue elegido como el mejor defensor del mundo en múltiples ocasiones, y en la presente temporada es claramente el mejor jugador del equipo.

A sus 32 años, se encuentra posiblemente en el mejor momento de su carrera. Lleva 35 partidos jugados esta temporada, la mayor cantidad de cualquier jugador de los Reds. Es el gran motivo por el que su Liverpool se encuentra líder en la Premier League, en una de las batallas más emocionantes de la historia de la liga inglesa, con tres equipos separados por apenas un punto en la cima.