El jueves por la mañana se dio a conocer que, por decisión del Presidente del FC Barcelona, Xavi Hernández dejará de ser el entrenador del primer equipo una vez finalizada la temporada. Joan Laporta decidió prescindir del entrenador que como futbolista es uno de los máximos referentes en la historia de la institución, y que tuvo su oportunidad de hablar este sábado.

En la previa de su último partido como DT del Barça, el cual tendrá lugar este domingo en el Sánchez-Pizjuán, cuando visite al Sevilla, Xavi habló en conferencia de prensa y brindó sus últimas palabras como entrenador del equipo: “Estoy bien, han sido días complicados pero tengo la conciencia tranquila. Sobre todo diría que estoy orgulloso de los dos años y medio que estuve al frente del equipo“, afirmó.

Lejos de iniciar una confrontación con Laporta por su decisión, Xavi decidió calmar las aguas: “Estoy agradecido al Presidente y que no he tenido problema con los líderes. Soy un hombre del club y me adapto a las circunstancias. El Presidente me dio sus motivos y no tengo opción más que aceptar su decisión“, declaró.

No le ‘cierra la puerta’ a un regreso en el futuro

La etapa de Xavi en Barcelona llega a su fin este domingo ante Sevilla.

Entre las preguntas que surgieron en conferencia, le consultaron a Xavi si tenía intenciones de regresar al Barcelona en un futuro o si cree que este ya había sido su momento. La respuesta de Xavi fue contundente: “Me encantaría regresar algún día”, aseguró.

“Barcelona es el club de vida, siempre lo he dicho. No le cierro las puertas al club ni a la posibilidad de regresar algún día”, agregó para reafirmar su postura y sus intenciones de volver al club, aunque seguramente esperará tener otro respaldo desde lo financiero.

Xavi aseguró que no pedirá dinero de su indemnización

La situación financiera apremia al Barcelona, y tener que pagar el valor restante del contrato de Xavi una vez echado implicaría un gran dolor de cabeza. Sin embargo, como hombre del club y fanático del mismo, Xavi reafirmó que no demandará un centavo más. “No habrá problema, no vayas por ahí. Será como lo dije en el pasado“, aseguró ante la pregunta sobre el dinero que se le debe.

Con ello hizo referencia a palabras expresadas por él mismo en una conferencia pasada, donde había declarado que: “El Presidente y Deco saben que si no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, es muy injusto, es ir a dañar contra mi persona. No he cambiado mi decisión.”

A final de cuentas, Xavi se retirará tras dos temporadas y 142 partidos dirigidos con el Barcelona. En este período logró ganar un título de LALIGA y una Supercopa de España, aunque no pudo volver a los primeros planos internacionales, el verdadero objetivo que tenía en su llegada al Barça.

Su sucesor será Hansi Flick

Tal y como se reportó a finales de la semana, el Barcelona hará oficial la contratación de Hansi Flick como nuevo entrenador. El alemán era el preferido en la consideración de Joan Laporta y el Presidente podrá contar con él.

Hansi Flick tomará el mando del primer equipo la próxima temporada.

Se espera que la presentación se haga el próximo martes, y que se anuncie a Hansi Flick con un contrato válido por dos años para estar al frente del FC Barcelona en uno de los momentos más complicados de la historia. Y no por la realidad del club, que se encuentra saliendo de un momento oscuro, sino por el presente del rival de toda la vida.

Real Madrid tendrá un equipo galáctico la próxima temporada, cuando Kylian Mbappé, Endrick y algún posible fichaje adicional se sumen a un plantel que ya cuenta con Jude Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Courtois y varias figuras más.